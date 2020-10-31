不推第三期保就業、預算案考慮減派糖　陳茂波：全民派錢需審慎

受新冠肺炎疫情影響，本地經濟受挫，政府公布第3季本地生產總值按年收縮3.4%，較今年第2季的9%跌幅收窄。財政司司長陳茂波今早（31日）出席電台節目時表示，本地經濟正在谷底整固，主要依賴的「三頭馬車」中，進出口貿易大幅改善，本地消費的跌幅縮窄，市場對固定資產投資則持觀望態度。 未來的經濟情況除了取決於本地疫情，陳茂波稱政府正爭取盡快通關，恢復與內地的生意往來。他提到，政府不會推出第三輪「保就業」計劃，至於明年《財政預算案》會否縮減「派糖」措施，陳茂波稱現時仍言之尚早，但承認是其中一個需要考慮的方向。

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再全民派錢？ 陳茂波：穩住經濟不能「一招了」

陳茂波今早分別接受港台及商台訪問，提到社交距離措施進一步放寬，相信本地餐飲業會有所好轉，零售業則視乎大圍經濟；酒店住宿服務的失業率亦因「staycation」的興起，在9月有大幅改善。

剛在北京閉幕的十九屆五中全會提到，中央將進一步支持香港鞏固提升競爭優勢、建設國際創新科技中心，陳茂波指當局正與深圳商討，於落馬洲河套區設立港深創科園，預計2022年可交地並在上蓋建築，建立完整的創科生態圈。他又鼓勵港人多到大灣區，體驗是否適合自己。

第二輪「保就業」計劃11月結束，陳茂波表明不會推出第三輪，他引述國際貨幣基金會建議指，進入疫情受控後的重啟經濟階段，政府的措施不應再缺乏針對性，以免造成浪費之餘，對部份重創行業卻只是隔靴搔癢。他否認保就業計劃會前功盡廢，稱計劃為很多行業爭取喘息空間，思考如何與病毒共存。

就是否會針對性協助浮現結業潮的旅遊業，陳茂波未有正面回應，只表示商務及經濟發展局與業界有緊密溝通。至於會否再全民派錢，他表示穩住經濟不能「一招了」，需審慎行事。

滙豐發言人表示，iBond開售首日反應熱烈，相較2016年iBond首日開售。（盧翊銘攝）

料財赤超3000億元 調整派糖規模

陳茂波預料，明年的政府財赤至少達3000億元，加上流標等令賣地收入下跌，經濟波動等對利得稅亦有負面影響，現時政府開支進入整固階段，需要「應使則使」；下年度的《財政預算案》「派糖」規模亦會考慮有所調整，並傾向以現有資源改善政府服務。

但他強調，為免動搖國際對香港的信心及缺乏財政紀律，政府不贊成透過發債支付經常性開支；政府重推通脹掛鈎債券（iBond）是投資債券基金，回報會繼續滾存，反應暫時不錯，可考慮加推。政府亦會於年底推出銀色債券，料最低息率較iBond高。