新冠肺炎｜陳肇始：四區長期檢測中心敲定選址　擬朝8晚8開放

新冠肺炎疫情未止，特首林鄭月娥早前表示，將在全港四個地區設立長期的檢測中心。 食物及衞生局局長陳肇始今天（31日）在電台節目表示，四個中心已敲定選址，分別在鰂魚涌、油麻地、沙田、元朗的社區中心。四間中心將會於周一至周日每天早上8時至晚上8時開放，料11月內會啟用。 她稱，招標程序已大致完成，對於未來檢測費用可以降低多少的問題，她指希望「盡量低」。

陳肇始稱，四區長期檢測中心招標程序已大致完成，對於未來檢測費用可以降低多少的問題，她指希望「盡量低」。 (資料圖片／張浩維攝)

陳肇始在商台節目《政經星期六》表示，四區檢測中心分別位於港島、九龍、新界東及新界西。陳肇始透露，選址分別位於鰂魚涌社區會堂、梁顯利油麻地社區中心、沙田瀝源社區會堂、元朗市東社區會堂。四間中心料11月內會啟用，將會於周一至周日每天早上8時至晚上8時開放，中間有一小時關閉，以作深層清潔。

被問到檢測費用可以降至多少時，她稱希望能「盡量低」，政府已向合資格的檢測實驗室開會，表達意願，「希望政府提供了地方、相關配套，可以減低費用。」她稱，招標程序已大致完成，希望能配合到旅遊氣泡、跨境出行，盡快推出。

陳肇始稱，早前推行4區臨時檢測中心時，發現市民普遍歡迎這種檢測中心，因此政府正籌備設立4個長期的檢測中心，既為有需要的市民檢測，另一方面亦可便利出行。

該中心將分為兩部份，一部分由政府購買私營機構的服務，市民若感不安心，希望接受檢測，就會「願檢盡檢」，不需付費；另一部分市民就需自費，該檢測可以提供陰性結果證明，以作出行之用。

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