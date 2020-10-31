陳肇始：機場病毒快速測試若有效研擴大使用　強制檢測無扼殺自由

新冠肺炎疫情放緩，港府近日正研究推行強制檢測，制定法律框架，食物及衞生局局長陳肇始今天（31日）在電台節目強調，強制檢測只會在疫情嚴重、緊張時推行，「唔係要扼殺大家自由」。 另外，政府正在機場試用快速測試為旅客做病毒檢測，測試新技術的靈敏度、可靠性，陳肇始稱，若證實有效，日後可以在機場以外的其他地方使用，研究如何廣泛使用。

▼快速測試▼

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陳肇始在商台節目《政經星期六》表示，政府正研究強制檢測的法律框架，現時有三大方向，分別是有病徵人士、有爆發的地點、高風險及高接觸職業。她解釋，若有一個地方有爆發，例如一個地區、一座大廈、一些工作地點，該地點的接觸者都可能受到感染，檢測是有必要。而高風險及高接觸職業人士「會影響好多人，尤其是疫情爆發厲害時」，因此也應接受檢測。

她又稱，有確診者曾多次向私家醫生求醫，都沒有檢測，亦有醫生反映病人不願檢測，情況不理想，當局也會研究在法例未推行前，如何增加檢測的誘因。

她強調，強制檢測是為了公共衛生而推行，「希望疫情嚴重、緊張時，覺得有需要大家都檢測，先可以控制到疫情時先去做，唔係要扼殺大家自由。」

陳肇始強調，強制檢測只會在疫情嚴重、緊張時推行，「唔係要握殺大家自由」。 （資料圖片／梁鵬威攝）

之後喺機場、其他用途可以更快、有效

另一方面，政府正於機場試用快速測試「RT-LAMP」為旅客做病毒檢測，測試這技術的靈敏度、可靠性，「能唔能夠捉到有陽性個案，尤其係病毒量唔係咁高都能驗到，係至為重要。」陳肇始稱，測試只進行了數天，暫未知結果，她重申PCR核酸測試是金標準，但快速測試是未來方向，「希望可以令我哋信服，以致之後喺機場、其他用途可以更快、有效…如果成功，睇下點樣廣泛使用。」

政府計劃推出強制檢測，但備受爭議。圖為早前全民檢測的情況。 （資料圖片）

今天是萬聖節，昨天不少市民到蘭桂坊等酒吧慶祝，有人於酒吧外飲酒，長時間沒有戴口罩。被問到這種情況是否無法規管時，陳肇始稱情況不理想，政府有加強巡邏，希望市民也自律，而只要離開酒吧，於公眾地方就受599G規限，不能多於4人群體聚集在一起飲酒。至於限聚令繼續定於4人，與食肆准6人一枱是否有矛盾的問題，她稱因處所內有人管理，風險可控，現時未有條件放寬限聚令，如疫情更穩定時會考慮。