8.31港島衝突｜陳虹秀透露律政司就其脫罪提上訴　或要再面對審訊

女社工陳秀虹上月已在8.31港島衝突案中已被裁定表證不成立，她今(31日)亦有特別到庭旁聽，惟之後透露控方有意就她獲判無罪一事提出上訴。陳稍後亦在其facebook專頁發放帖文，並刊上一封律政司所發信函，內容提及律政司有意就其脫罪事宜，以案件陳述方式提出上訴，陳在字裡行間亦透露她或可能要再次面對審訊。

雖然陳虹秀已不再涉及本案，但她今早仍特別到庭支持同案的其餘7人，得悉眾人亦全部獲判罪名不成立後，亦高興地上前向眾人祝賀，然而她亦透露律政司有意就她的案件提出上訴。

帖文提或要再面對審訊

陳今午在其專頁放上帖文，並提到：「今日好開心，因為七位同案嘅被告無罪釋放，琴晚已開始祈禱，果然天父係有聆聽，再次令公義彰顯。雖然早於我被宣佈(布)表證不成立後五天，律政司因對裁決不服而提出上訴意向，即如上訴法院同意律政司嘅理據，我將要再次經歷審訊過程，面對暴動嘅控罪……」

陳虹秀在其facebook專頁發放帖文，並附上一封律政司發給本案發官的信函。(陳虹秀FB截圖)

律政司認為原審官觀點出錯

她的帖文亦附有一封律政司所發的信函，信函提到律政司認為原審法官觀點出錯，將會以案件呈述方式向上訴庭提出上訴，信中亦質疑法官裁定陳表證不成立的決定，是否屬於明理、妥為顧及考慮因素、及給自己適當指示的法官可達致的結論。

上訴庭可下令恢復審訊或重新審訊

根據《區域法院條例》第84條，律政司司長可針對某項裁定無罪的裁決或命令，向上訴庭提出上訴，惟該上訴只可關於法律事宜。上訴庭可駁回上訴，亦可推翻有關裁決或命令，指示恢復審訊或重新審訊，或判其有罪。

陳虹秀由涉案至被裁定無罪的經過。(詳看下圖)

陳於上月被裁定表證不成立

陳在去年8月31日，在灣仔一帶拿著擴音器呼籲在場的警方冷靜，惟警方卻指她的行為阻礙警方工作，更指她涉嫌拖延時間讓示威者離開，惟法官沈小民認為陳當時的行為，連非法集結也說不上，更惶論暴動罪名，於今年9月29日裁定陳表證不成立，陳獲當庭釋放。律政司於今年10月5日發信予陳的律師，並透露準備以案件陳述方式提出上訴。

案件編號：DCCC 12/2020

去年8月31日在港島的衝突情況。(詳見下圖)