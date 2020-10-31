新冠肺炎｜8間療養醫院下周三起重新實施特別探訪安排

本港第三波新冠肺炎疫情於7月爆發，醫院管理局當時暫停公立醫院的特別探訪安排，至今已經三個月。醫管局公布，將於下周三（11月4日）開始，在8間療養醫院重新實施特別探訪安排，包括靈實醫院、香港佛教醫院、瑪嘉烈醫院荔景大樓等，每名病人在每星期內會有一節一小時的探訪時間。

8間療養醫院將於11月4日起重新實施特別探訪安排，包括靈實醫院、香港佛教醫院、瑪嘉烈醫院荔景大樓等。圖為靈實醫院。 （資料圖片）

醫管局表示，將於下周三（11月4日）開始，在8間療養醫院重新實施特別探訪安排，病房職員將由今日起陸續聯絡病人家屬作預約登記，家屬無需另行致電醫院預約。每名病人在每星期內會有一節一小時的探訪時間，院方會協助安排登記一名探訪者於該時段到訪。訪客進入醫院前，需遵守感染控制措施，包括佩戴外科口罩、量度體溫及申報健康資料等，確保病人、職員及訪客得到適當的保護。

實施特別探訪安排的療養醫院：

醫管局發言人指，目前世界各地疫情仍然持續，公立醫院的「緊急應變級別」可能有需要維持一段時間。在本地情況稍為緩和的情況下，醫管局中央指揮委員會及傳染病及緊急應變中央委員會，先後討論及評估探訪安排的感染控制風險，並同意先在療養醫院，再次實施特別探訪安排，「長期住院的病人在心理支援及實際生活上，比較需要得到家人的支持；而有關醫院或病房沒有接收新冠肺炎病人，其環境亦容許院方實施控制訪客人流措施。」

醫管局將根據疫情發展適度調節有關安排，例如在情況許可下，考慮逐步擴展至其他醫院或病房。發言人補充，希望市民理解在目前的疫情下，探訪安排有所局限，至於其他醫院及病房，院方會繼續在可行情況下作恩恤安排或視像探訪。