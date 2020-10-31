「藍月亮」今晚現身　錯過要等三年　真係變藍色？太空館解話

今日（31日）除了是一年一度的萬聖節前夕（Halloween），上空亦會上演難見的「藍月亮」。然而並非指月亮真的變成藍色，而是當一個陽曆月內出現兩次滿月，第二次的滿月則會被稱為「藍月亮」。 天文台指，由於今晚部份時間多雲，故市民或要在雲隙中賞月。另外，下一次「藍月亮」會在2023年8月31日再次出現；而要再次碰巧在萬聖節當天遇上滿月，則是要等待19年。

本港在10月1日中秋節迎來滿月，今日萬聖節正值農曆九月十五，可再見滿月在天空出現。天文台科學主任梁浩明指，一個月內出現兩次滿月的現象稱為「藍月亮」，月亮並不會真的變成藍色。由於月落的時間為明日（11月1日）凌晨5時許，故全晚亦可觀賞到。他又指，藍月亮平均每30個月出現一次，將會在2023年8月31日再次出現。

為何一個月出現兩次滿月會被稱「藍月亮」？太空館解釋「藍月亮」的出現有點眾說紛紜，有說最初在天文學上的形容出現於一本在1937年出版的書籍。

另外，至1946年雜誌《Sky & Telescope》在一篇文章中誤將「藍月亮」解釋成一個陽曆月內出現的第二次滿月。由於這本雜誌的普及和影響力，這個誤解就慢慢成為了日後大眾對「藍月亮」的認知。

太空館又指，月相盈虧的週期為29.5天，一般一個陽曆月裏會出現一次滿月。但除了2月外，陽曆中每個月有30至31天，所以只要滿月出現在月初，月底就有可能再次出現滿月。而要再次碰巧在萬聖節當天遇上滿月，則是要等待19年。