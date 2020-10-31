萬聖節｜尖沙咀酒店staycation人數減少　市民租房換衫再去酒吧

今日（31日）是一年一度的萬聖節，以往一班市民會於節日時扮鬼扮馬去酒吧或餐廳慶祝，盡興一番。早前不少市民喜歡一班朋友、家人到酒店staycation休息，開派對，部份酒店出現人龍等候入內。 《香港01》記者下午到尖沙咀多間酒店視察，其中一間較熱門的四星酒店， 30分鐘內大約只有十組人取房，人潮較早前有所減少，前台職員表示人數比以往周末少，或酒吧重開至凌晨2點，搶去部份staycation需求。

租酒店房換衫 再到酒吧扮鬼扮馬

每一年的萬聖節，不少市民喜歡扮鬼扮馬，到尖沙咀、中環一帶慶祝耍樂。早前因為疫情之下，限聚令實施食肆四人一枱、酒吧二人一枱，並於午夜12時關店，不少愛玩的市民改為攻入酒店Staycation開派對，逢星期六日部分酒店前台大排長龍取房，好不熱鬧。

《香港01》記者今日下午到尖沙咀半島酒店、九龍酒店、喜來登酒店、金域假日酒店、凱悦酒店及美麗華酒店視察人流，下午3時半人流不算太多，以凱悅酒店及美麗華酒店為例，平均半小時只有大約20組市民到來取房。

其中以美麗華酒店的人數較為多，部份人穿上有趣服飾，相信到房內開派對，其中穿上黑色「戰衣」的陳先生説，「一班朋友嚟呢度拎房做衣帽間，快快換衫落中環開P，我着到咁太高調嘛！噚日開始有得去party，當然就唔喺酒店玩啦！」

今日為一年一度萬聖節，但選擇到酒店慶祝的人潮並沒有大量增加，排隊等候取貨的人數略為減少。（梁煥敏攝）

KOL多人staycation太高調 市民怕被罵

另外，有酒店職員向記者表示，酒店一如以往星期五、星期六較多人到來休息、staycation，但人數的確較早一個月少了一點，但較早前疫情嚴峻時已經好得多，「其實呢兩個月人流已經多番，但係早前有啲KOL一大班人去玩，俾人鬧到飛起，啲人好似低調返，通常一個帶一個上去，今日同以往一樣差唔多人，我都冇諗過Halloween唔算多人。」

他又說，今天扮鬼扮馬的人不算太多，估計到來開派對的人不算太多，「就算未換衫，都會拎啲波波或者係裝飾品，但係今日唔算好多，同平時星期六一樣，夜少少可能多啲。」

有酒店於大堂內放置萬聖節慶祝的展板，尚算增添氣氛。（梁煥敏攝）

萬聖節無成為staycation誘因

另一間酒店的前台職員穿上應節服飾，早有準備，到來入住的人數亦較其他酒店為多，有前線職員表示，過去幾多個星期，逢星期五、星期六到來入住的市民比較多，下午2時至3時的確會出現排隊輪候的情況，但今日的人潮大致相若，並沒有因為慶祝節日而有所增加，同樣相信是因為酒吧重開，部份人到附近酒吧場所「湊熱鬧」。

酒店窗裝飾 全尖沙咀只有一個Happy Halloween

究竟多不多人趁萬聖節到酒店staycation呢？記者在尖沙咀海濱長廊文化中心對開開始巡視，行到尖沙咀中心後才發現有staycation 的蹤影，但香格里拉酒店、海景嘉福酒店、千禧新世界酒店等對海的房間合共約有30間，大部分均是慶祝生日、出嫁，僅得一間的氣球為「Happy Halloween」。但街上食肆人流有增多，或因限聚令放寬，不少人再次出外用膳，也減少到酒店staycation。

▼10月30日起食肆和表列處所的放寬措施▼