消息指張竹君丈夫病重　威院深切治療部留醫

本港新冠肺炎疫情由年初爆發至今，絕大部份的疫情記者會都由衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生匯報最新情況，期間她更被發現連續72天沒有休假。而她在資料有誤或人員出錯時願意致歉，令她獲得不少好評，更有調查指她是最受歡迎的香港官員。 惟張竹君連月來除了忙着應付疫情，更要照顧其患癌丈夫。消息指，張竹君丈夫在威爾斯親王醫院深切治療部（ICU）留醫，日前情況轉差，張竹君的朋友轉發短訊，希望為其祈禱。張竹君同袍指，她堅守抗疫一線的同時，亦有到醫院探望丈夫，兼顧家庭。

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丈夫同為醫生 去年確診腦癌

消息指，張竹君與丈夫同任職醫生，二人均為基督徒，惟丈夫去年確診腦癌後，接受了多次手術仍未見好轉，故張竹君連月來除了應付疫情，更不時到醫院探望丈夫。

同事讚張竹君專業、友善、親切

有張竹君的同袍讚揚張竹君工作專業，即使備受「疫」境及逆境夾擊，待人處事仍然相當友善。

有消息指，張的丈夫情況有轉差，目前在威院的深切治療部接受治療，令不少與二人相識的親友都十分擔憂。有張竹君的朋友轉發短訊，希望為其祈禱。

從未缺席記者會 曾連續72日無休假

張竹君在今年2月8日起，連續72日主持記者會，因此廣受市民認識。3月中被問及為何沒有休假時，她笑著感謝市民關心，又謙虛地指其他衛生署同事的工作時間可能比她更長，「好多同事都係連續不斷地做嘢，所以我就唔係真係工作最長時間嗰個，可能仲係好啲嗰個嚟嘅」。

至今年4月20日本港終於「零確診」，疫情記者會取消，大眾以為她可以放假休息之際，她卻未有放假，更代表醫護接受荷蘭駐港總領事館贈送的鮮花。

今年7月21日，張竹君在疫情記者會上口誤，將「張弛有道」讀成「鬆弛有道」，她發現後即場微笑更正並道歉。

慧科分析今年1月至5月多個網上平台與疫情有關的帖文、留言及互動，發現衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生，成為港人最受歡迎的官員。（盧翊銘攝）

憑連月來努力，張竹君一度成為最受歡迎的政府官員。慧科分析今年1月至5月多個網上平台與疫情有關的帖文、留言及互動，將官員正評減去負評後，發現最受歡迎的官員是張竹君。

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