新冠肺炎｜衞生署幫張竹君澄清：男患者本月6日深圳返港豁免檢疫

新冠肺炎疫情持續，衞生署今日（30日）公布新增7宗確診個案，當中一宗為源頭不明本地感染個案。據了解，該名44歲男患者於10月6日從內地經深圳灣口岸入境，惟衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日在記者會上否認有關講法，指該名患者「自農曆新年到依家都無離開過香港。」 衞生署晚上澄清說法，稱經核實出入境紀錄，病人在潛伏期期間（即10月13至26日）沒有離港，但9月底至10月初曾到訪深圳，並於10月6日經深圳灣口岸以豁免人士身份回港。不過衞生署未有交代搞錯原因。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日在記者會上否認男患者曾到訪內地。（羅君豪攝）

張竹君記者會上：患者從農曆新年到現在無離開過香港

本港今日新增的一宗本地確診個案，為一名44歲男子。據了解，該名44歲男患者於10月6日從大陸經深圳灣口岸入境，《香港01》記者於今日記者會上曾就此提問，並查詢該名男患者是否屬於免檢疫人士，不過衞生防護中心傳染病處主任張竹君否認有關說法，指據手上資料，該名男患者「從農曆新年到依家都無離開過香港」。

被問及從內地回港免檢疫人士的風險時，她又指自599C條例生效以來，至今未有從內地回港的免檢疫人士確診。

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患者27日現病徵 已過返港後14日潛伏期

衞生署晚上表示，衞生訪護中心進一步跟進5321個案病人的外遊資料。經核實出入境紀錄，病人在潛伏期期間（即10月13至26日）沒有離港，但9月底至10月初曾到訪深圳，並於10月6日經深圳灣口岸以豁免人士身份回港。病人於10月9日進行的病毒檢測為陰性。

新冠肺炎肺炎潛伏期一般為14日，據張竹君表示，患者在本月9日的定期檢測呈陰性，直至28日（本周三）再檢測才呈陽性，他在27日（本周二）出現病徵，已過了潛伏期。

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