本港新型冠狀病毒疫情有緩和跡象，今日（20日）無新增確診個案，累計宗數維持在1026宗（包括一宗疑似個案）。已持續72日的衞生署衞生防護中心疫情記者會，今日首度取消。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君每日風雨不改，解答記者提問，獲大批網民關注今日是否終於可放假。 據了解， 張竹君今日如常返回位於九龍城亞皆老街的衞生防護中心辦公室上班，繼續進行流行病學調查，跟進早前確診的本地個案情況。荷蘭駐港總領事館在其Facebook專頁表示，今日向衞生防護中心等部門送出鬱金香，以表敬意。其中一張圖片顯示，張竹君今天在辦公室「收花」，並笑逐顏開。

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衞生署衞生防護中心由2月8日起，每日下午均會召開記者會交代疫情。衞生防護中心傳染病處主任張竹君在過去72日，從不缺席疫情記者會，每日風雨不改、準時解答記者提問，獲網民廣泛關心她何時才可放假。

雖然今日記者會取消，據了解， 張竹君今日如常返回位於九龍城亞皆老街的辦公室上班，繼續進行流行病學調查，跟進早前確診的本地個案情況。

荷蘭駐港總領事館傍晚在其Facebook專頁表示，向衞生防護中心、醫管局及公立醫院，一共送出12,000支鬱金香，並向所有參與抗疫的醫護人員致敬。其中一張圖片顯示，張竹君今天在辦公室「收花」，並報以微笑。

荷蘭駐港總領事館向衞生防護中心送花。（Netherlands Consulate General in Hong Kong and Macao SAR Facebook圖片）

根據衞生防護中心網站，傳染病處主任的主要工作範疇是監測傳染病，並就疫症爆發進行流行病學調查，同時需要為中央科學顧問委員會、新發現及動物傳染病科學委員會等提供秘書處支援服務，以及實施其他相關公共衞生措施，以預防傳染病。