模擬電視廣播倒數最後一個月　仍有5.8萬戶未轉用數碼電視

距離實施全面數碼電視廣播還有一個月，屆時將無法收看本地免費電視節目。根據最新的調查結果，截至今年十月，全港九成半家庭已收看數碼電視，只有約2.2%住戶（約五萬八千戶）仍然使用模擬電視，當中少於一成住戶表示因經濟原因而尚未轉看數碼電視。

根據最新的調查結果，截至今年十月，全港九成半家庭已收看數碼電視，只有約2.2%住戶（約五萬八千戶）仍然使用模擬電視。（資料圖片）

商務及經濟發展局表示，市面有多種數碼電視接收器材供消費者選購，基本型號由數百至千多元不等。有需要的住戶亦可申請「關愛基金數碼電視援助計劃」。香港社會服務聯會負責推行援助計劃，申請手續簡便，正在領取特定社會援助計劃或屬於低收入的模擬電視住戶，無須再經過資產審查便可提出申請。社聯至今已收到超過19,700宗申請，當中超過16,200個住戶已獲安排安裝數碼電視接收器材。

合資格的申請人可選擇安裝數碼機頂盒、24吋數碼電視機或32吋數碼電視機其中一款數碼電視接收器材。在收妥申請後的八個星期內，電器承辦商會聯絡申請人，安排「一站式」送貨、安裝和即時回收舊模擬電視機服務。由於模擬電視廣播將於30日後終止，發言人呼籲合資格的住戶盡速遞交申請，否則有機會未能趕及在十二月一日前完成處理申請和安排送貨。