明愛向晴軒認有檔案未加密　李傲然轟說法前後不一　至今21人求助

明愛向晴軒上月承認，一名社工遺失行動儲存裝置，內載有121名香港理工大學學生的資料，部分個案涉及去年「理大圍城」事件。 一直跟進事件的油尖旺區議員李傲然今日（1 日）交代最新進展，日前收到明愛回覆指，USB手指內有一個檔案未加密，內含2個可辨識身份的來電者個人資料。 李傲然批評，明愛說法前後不一，回應草率，亦未有詳細交代賠償方案，至今接21名受害人求助，將繼續跟進事件。

李傲然至今收到21人求助，強調會繼續跟進事件。（黃詠榆攝）

李傲然表示，明愛在回信提到，一名負責熱線的社工，在未經中心批准之下，將含有熱線來電者資料的兩個檔案，儲存於USB手指。而涉事社工有將其中一檔案加密，當中含有121名可辨識身份的來電者個人資料，不過，另外一個檔案則沒有加密，含有2個可辨識身份的來電者個人資料。

李又指，回信提到「來電者有權選擇提供個人資料或其他部分」，批受明愛以相關理由推搪過失，做法冷血、毫無同理心，「唔應該責怪受害人。」

他又批評，明愛9月中旬時，強調所有學生資料有加密處理，但現在的說法前後不一，亦未有提及交代補償方案、交代涉事員工的處分。

李說，至今收到21人求助，「咁大個機構，事件9月初發生，但到依家11月先施施然公布啲資料」。他表示，繼續跟進相關一事，並促請個人資料私隱專員公署、社工註冊局介入事件。