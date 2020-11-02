美國大選｜美籍港人冷眼看選舉　功利主義定取向　非港人所想浪漫

香港政局動盪，美國大選成為不少港人的談論議題。留學美國逾10年，大學修讀政治學的美籍港人Tracy淡然地說：「其實美國選舉關香港人咩事呢？」她明白不少人對美國的民主有期盼，但實際上不少投票的美國人對候選人的政綱並不了解，大家只是憑感覺去投票，「大家實際上投係投自己鍾意嘅人，或者是有利自己嘅人」，並非大家所想像的浪漫。問她要投選誰做總統，因為其工作與商家有關，在功利主義上出發便會投下共和黨特朗普（Donald Trump）一票。

在香港示威中，不時有示威者揮動美國國旗。（資料圖片）

Tracy在美國留學逾10年，在大學修讀政治，她於美國及香港都曾任記者。深諳兩地政治的她答應受訪，但與大部分的受訪者不同的是，她首句便問道：「其實美國選舉關香港人咩事呢？」而非透露屬意的候選人。會否投票，她以「想」作回應，同時又覺得要去申請選票太花時間。

去年香港發生的社會運動，令不少港人政治覺醒，驚覺政治原來就在身邊，而且旗幟分明。Tracy表示，美國人由小時候已經了解到日常生活就是政治，政治與日常生活是環環相扣，「大家都唔會特登去講政治，政治就好似宗教咁唔會講。點解要講？」即使是美國人，也並非完全無顧慮地表達自己的立場，寧願將自己立場隱藏起來。因此，民調顯示拜登民主黨拜登（Joe Biden）支持度領先特朗普，Tracy並不覺得是反映事實。

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今次大選，美國全國的民調一直顯示現任總統特朗普的支持率較對手拜登低。（美聯社）

據Tracy觀察所得，美國人投票並非港人所想般是同意對方的事實或政網，更多是對候選人的感覺。提起共和黨人，大家便會與保守主義聯想起來，特朗普與自大、白人主義聯繫起來；民主黨人便是進步主義、公平等。她解釋，當一個國家出現問題時，大家當然是找出聲的負責任，「邊個出聲就搵邊個㗎嘛。最後投邊個，其實都係睇邊個公關工作做得好。」

加上美國所行的是選舉人團制度，並非直接由選民一人一票選出，全國最多選民支持不等於可以登上總統之位。Tracy認為，選舉制度不是想像般簡單，每一個程序都是設計出來，沒有大家想像的簡單。

▼香港政界人士看美國大選▼

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今次美國大選不少香港人認為會影響將來的中美關係，香港或許會從中得益，惟在Tracy眼中，無論誰人當選也不會直接影響港人，影響的是一群有權力、 金錢的人，她又反問：「香港人有幾了解美國選舉制度？」單是選舉人團制度，修讀政治的她花上一個學期也只懂皮毛。

Tracy承認在讀書時間已經將政治看得很淡，更指投票是重要，但平常生活也重要。她同意港人對政治的看法「浪漫」，她覺得政治是一件很實在，很功利主義的事情，「大家都係投票㨂選最有利自己的人。」所以現時從事與奢侈品相關事業的她，自然也會選擇與商家關係較好的特朗普，「好現實。」