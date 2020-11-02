九龍城樂善堂小學過渡屋入伙　宋皇臺道項目料於明年第二季完成

九龍樂善堂早前將九龍城小學校舍改建為過渡房屋項目，已於8月26日正式獲屋宇署批出「入伙紙」，第一階段合資格家庭於8月至9月入伙，其餘則於11月入伙。有住戶原本一家三口居於面積不足80平方呎的鐵皮屋，遷入樂屋後居住空間增加至少三倍。 樂善堂表示，現有三個過渡性房屋項目籌劃中，包括明年第二季入伙的宋皇臺道項目及2023年完成的彩虹彩興路項目。

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改建樂善堂小學的「樂屋」 項目共提供51個2至5人家庭單位，第一階段合資格家庭已於8月至9月入伙。黃女士一家三口於9月底入伙，她本身患有長期病患，未能工作，其女兒就讀中學，而已投身社會工作的兒子為家庭經濟支柱。三人原本居於沙田區一個面積不足80平方呎的鐵皮屋，不但衞生環境惡劣，女兒只能在床上做功課，兒子亦沒有適切休息位置。他們獲安排入住「樂屋」一個面積約230平方呎的單位，居住面積增外，租金壓力亦減輕至少一半。

住戶因疫情失業 指「樂屋」如及時雨

伍太太一家三口同樣於9月底遷入「樂屋」，他們原居於九龍城唐樓一個面積約100平方呎的劏房，從事旅遊業的丈夫為家庭經濟支柱，每月租金連同水電等雜費佔收入超過40%。不過受疫情影響，丈夫失業後只能覓得兼職工作。伍先生形容「樂屋」尤如及時雨，協助他們渡過困難之餘，亦改善生活環境。

樂善堂將九龍城樂善堂小學校舍改建作「過渡性社會房屋」。（資料圖片／余俊亮攝）

樂善堂與會德豐合作大埔項目 仍在前期評估中

樂善堂指，宋皇臺道與土瓜灣道交界項目的組裝合成過渡屋項目於6月開始地基工程，預計於明年第二季完工及入伙。此外，樂善堂已申請位於彩虹彩興路土地，將宋皇臺道項目的組合屋於使用後搬至該土地重新組裝及使用，建議書已於10月獲批，將啟動地區諮詢 、申請資助 、短期租約等程序，預計2021年中旬進行顧問及工程招標，並於2023年完成以銜接宋皇臺道項目 。 而樂善堂與會德豐的大埔社會房屋項目亦在前期評估階段。

樂善堂總幹事劉愛詩希望政府能充份運用閒置土地和建築物，提供更多社會房屋，並盡快向立法會申請增撥資源 ，以於短期內達至興建1.5萬個過渡性社會房屋單位的目標。