九龍城樂善堂小學改建過渡性房屋　五月接受申請　只限有小孩家庭

樂善堂早前宣布，擬於九龍城樂善堂小學校舍改建「過渡性社會房屋」，並命名為「樂屋」。樂善堂今日（17日）公布，作為首個改建校舍作社會房屋的先導計劃，已製訂初步圖則，計劃提供50個3至4人家庭單位。 樂善堂總幹事劉愛詩指出，大部份班房可「一開二」分間兩個3人家庭單位。而每個單位設獨立廚廁，並兩邊設窗助通風。她表示，料五月起可接受申請，但只會考慮有18歲以下小孩的家庭。她又指，由於選址位於市區，預料反應熱烈，而現正輪候社會房屋的家庭亦會獲優先考慮。

九龍樂善堂總幹事劉愛詩（右一）指出，大部份班房可分間將「一開二」分間3人家庭單位。（王潔恩攝）

九龍樂善堂總幹事劉愛詩指出，作為首個改建校舍作「過渡性房屋」的先導計劃，需與多方研究技術性問題，包括地契、間隔等。她表示，目前在建築師協助下已製訂初步圖則，日後會以此為基礎再作進一步研究。同時，現時校舍的土地用途仍是學校，故2月起已向地政署申請五年豁免期。

大部份班房「一開二」分隔兩個單位

劉愛詩指出，校舍兩層連地下共有22個課室，料可提供50個3至4人家庭單位，大部份班房可「一開二」分間兩個3人家庭單位，其中6間為4人單位，單位面積介乎180至240呎。同時，地下將預留兩個無障礙單位。

她又指，為善用空間，現正研究將原來廁所改建成單位。校內的籃球場會保留作社區活動，並設共享空間，如洗衣房等。然而，考慮到環保的問題，校舍將不設電梯；而校舍具歷史性的文物，包括有百年歷史的龍津牌匾、禮堂對聯等，將會繼續保留。

設獨立廁廚 校舍有利改建

協助處理今次項目的建築師袁國章指出，為加強隔音效果，單位之間將以磚牆間隔，原有課室的門會保留，而另一單位的門口在窗口位置一方重新開鑿。他續稱，單位設有獨立廁廚，兩邊設窗，日後的床位會靠近窗口。同時，單位不設房間，但會以簡單間隔分開大廳及房間。

袁又指，今次計劃具挑戰性，但由於學校已有足夠的天然照片及通風，故改建時不需用額外成本加建，只要在間隔上作出配合便可附合要求，加上校舍的承載力較住宅高，有利於課室內的改建工程。

尚有兩個潛在市區選址作過渡屋

劉愛詩則指，由於項目尚未招標，故暫時未知改裝成本。她又說，現時樂善堂尚有兩個潛在市區選址可作過渡性房屋，詳情有待公佈。

樂善堂早前宣布，擬將有約70年歷史的九龍城龍崗道63號小學的22課室改建作「過渡性社會房屋」，單位供3至4人家庭居住，受惠人數料可達200人，租期不少於2年校舍將於9月停辦，改建工程最快同月進行，料可於半年完成，2020年入伙。