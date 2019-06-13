九龍城樂善堂小學改建過渡屋　擬向關愛基金申1300萬元工程費

樂善堂早前宣布擬於九龍城樂善堂小學校舍改建「過渡性社會房屋」。據了解，運房局擬透過關愛基金資助相關項目，樂善堂須推行為期不少3年的「過渡性社會房屋」計劃，預算申請撥款額為1,300萬元，即每個單位的預算開支為26萬元。 若相關建議獲通過，將成為社聯深水埗南昌街組合屋計劃後，第二個由關愛基金資助的過渡性房屋項目。

樂善堂擬將九龍城樂善堂小學校舍改建作「過渡性社會房屋」。（余俊亮攝）

財政預算案曾提出預留20億元，支持政府機構興建過渡性房屋，但相關建議尚未向立法會提交撥款申請。

據了解，運房局認為相關的專項撥款申請需時，建議透過關愛基金撥款資助其項目。

預算開支約1,300萬元

據悉，該項目涉及的所需預算開支約1,304萬元，當中包括用作改建校舍的1,300萬元，以及行政費用約4萬元。相關資助只包括是次改建校舍作過渡性房屋的工程費用，每個單位的預算開支為26萬元。

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九龍城樂善堂小學位於九龍城龍崗道63號。樂善堂宣布，擬將有約70年歷史的校舍改建作「過渡性社會房屋」。校舍將於8月停辦並興建約50伙的單位，屆時可供3至4人家庭居住，人均居住面積不少於60呎，租期不少於2年。他們預料，計劃受惠人數料約180人，預計2020年上旬正式入伙。