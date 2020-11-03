嬰兒發育未健全易有黃疸　診所引入家居照燈服務免疫下母子分離

初生嬰兒皮膚及眼睛泛黃，多數因為肝臟未發育完成，難以分解體內的膽紅素，導致生理性黃疸。不少嬰兒在出生後5至7天黃疸指數會達到高峰，需要回醫院覆診照燈，甚至留院數日。 有診所引入家居照燈服務，以便新手父母租借家居照燈儀器，除了免除嬰兒留醫照燈時與母親分離之外，費用上也較一般私家醫院的費用更低。

六成足月兒會出現黃疸

嬰兒呱呱墜地，皮膚、眼睛卻開始泛黃，引得不少家長緊張。兒童專科醫生梁卓華指，足月兒大約有六成會出現黃疸，早產兒更高達八成。原因是初生嬰兒肝臟發育未完成，膽紅素聚集難以迅速處理，積存在體內形成生理性黃疸。他指，生理性黃疸一般在出生後2至3天出現，高峰期則是出生後5至7天，而到了出生後2至3周後，嬰兒的肝臟便能夠有效處理膽紅素，黃疸因此也會減退。如果體內血紅素過高，嬰兒會顯得軟弱、嗜睡、發燒、哭聲異常等症狀，除了留院「照燈」外，嚴重者或需要換血。

事實上，除了生理性黃疸外，亦有病理性黃疸，一般在出生後24至48小時內出現或者快速升高。梁卓華指，病理性黃疸的原因則較多，包括血色素太多、肝腸循環、感染疾病、恒河猴血型不合等等因素。

家居照燈可免母子分離

然而，兒科醫生林嘉儀表示，留院「照燈」若時間長，會影響建立親子關係及母乳餵哺。為解決相關問題，有診所引入可租用的家居照燈儀器，供輕微至中度黃疸的嬰兒選擇在診所或家中「照燈」；在新技術下，嬰兒只需用包被包囊保暖、照2至3天以退黃疸，而由於是用燈氈包住照燈，嬰兒無需佩戴眼罩，亦不會被灼傷；然而，若嬰兒留家中照燈，需每日到診所讓醫生監察情況。

兒科醫生劉成志指，新冠肺炎疫情下，在醫院除增加感染疫症的風險，覆診的病毒測試也令嬰兒受苦，家居照燈服務成為了疫情下另一個選擇。他指，現時一般私家醫院治理初生硬而黃疸照燈收費，大約是24小時住院費5000至6000元，醫生的診金另計，而家居照燈服務費用大約只有私家醫院費用的1/3。

林嘉儀指，家居照燈治療，嬰兒在家中就可以接受照燈治療，不用與母親親子分離，成效亦不錯。現時，家居照燈治療在美國、英國和澳洲已經很普遍。