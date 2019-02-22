【湊B教室10】生理性、病理性、母乳黃疸各有分別　醫生逐一解答

兒科專科醫生溫靖宇指不論是初生嬰兒還是老人都有機會有黃疸，當肝、膽出現感染、病變 、阻塞或身體新陳代謝問題便有機會引起，初生嬰兒出現的黃疸 ，多為生理性黃疸 。而黃疸出現的時間、程度、消退速度，甚至治療方法都因人而異，如有疑問，最好是請教醫生。

（VCG圖片） 溫醫生指出 ，所謂初生嬰兒生理性黃疸，是因為嬰兒肝功能發展未成熟，未能把血液中的膽紅素分解及排出，因而積聚而形成黃疸。大部份生理性黃疸對身體並無影響 。 惟父母需留意嬰兒的精神、食慾及小便量是否有異常 ，如寶寶的眼白或皮膚變黃，精神及食慾不振，就要找醫生檢查清楚。 初生嬰兒每日應有6次小便 但是穿著尿片讓人難以計算嬰兒每日有多少次小便，溫醫生指爸媽不用緊張至每小時檢查一次，可以在飲奶前後檢查，因為嬰兒通常是「食完就屙」，以每3至4小時吃一次奶來算，即每日會吃6至8次奶，如每次吃奶都有一次小便，這次數亦相當足夠。

母乳的特有成份會讓黃疸較慢消退，但對身體無壞影響。（VCG圖片） 母乳性黃疸對身體無壞影響 生理性黃疸一般在出生後第三至五日進入高峰，然後在一至兩星期內消退。而食母乳的寶寶則可能需要更長時間才退黄，這是因母乳中有一種物質會令黃疸消退得較慢，這稱為母乳性黃疸。他又特別強調，母乳性黃疸只是消退速度較慢，並不會對嬰兒身體造成壞影響，始終會自然消退。只要有只要有醫護人員跟進，吃奶、生長進展、身體檢查 、大小二便都正常的話，就不用採取特別行動，因此並不需要因為有黃疸而戒母乳。 黃疸嚴重與否並非單睇黃疸指數 黃疸指數只是其中一個用來判斷嬰兒的黃疸程度的指標，溫醫生指出：「同一個數值，在不同的時間所代表的風險都有所不同，以一個足月出生的BB為例，200度的黃疸在初生後24小時內可以是很高的指數，但如是出世後4至5日，又無其他黃疸的風險因素，這個水平則不算太高。」因為嬰兒的黃疸情況是否嚴重，爸媽不宜單以指數來決定，最好還是交由醫護人員去監察。 另外，如果黃疸指數高至某一水平，有機會出現「核黃疸」情況，意指膽紅素開始離開血管進入腦部，影響腦細胞，最嚴重會影響BB的腦部、聽力發展，甚至引起腦癇或死亡。

兒科專科醫生溫靖宇。 如黃疸出現時過長、久久不退又怎辦呢？溫醫生指這或許是良性情況，例如母乳性黃疸 ，便不需要做特別行動。他建議以兩星期為界線，如兩星期後嬰兒的黃疸還未退，便要檢查清楚是甚麼原因導致，「最怕是有其他病理性黃疸，例如先天性膽管閉塞，這些病理性黃疸是要做相關治療的。」

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