遭律師會通過不信任動議　張達明對投票不知情　否認違保密協議

香港律師會（The Law Society of Hong Kong）昨日（2日）致函香港大學法律學院首席講師、律師會理事張達明，指控他先後兩次在未獲授權下，公開律師會的內部文件。信中形容事態嚴重，指其有失律師專業操守。而律師會今年5月曾召開獨立小組，當時已通過對張達明的不信任動議。 張達明今日（3日）於電台節目《在晴朗的一天出發》中說，有關事件並無明文規定，個人認為是「雞毛蒜皮的事」，不涉及任何違犯保密問題，不認為有關事件影響自己的理事資格。

張達明今日（3日）於電台節目《在晴朗的一天出發》中說，有關事件並無明文規定，個人認為是「雞毛蒜皮的事」。（資料圖片）

張達明承認今年3月曾率先將律師會的會員信，供公民黨立法會議員郭榮鏗參閱，但否認此行為屬於泄密。他又形容律師會的指控內容缺乏分析，同時欠法律理據，不認為自己違犯任何保密協議，「呢個無明文規定過係保密協議，只係話佢哋自己認知嘅保密嘢，但我做得好些，唔係叫副會長同會長講，我親自搵會長同郭榮鏗傾好啲啦！」張達明認為，有關事件只屬「雞毛蒜皮的事」，律師會應多關心有關本港法治、公眾的事會比較重要。

張又說，律師會5月曾召開獨立小組，當時通過對他的不信任動議。他強調，自己當時對事件全不知情，表示感到無奈。張指，由於時間寶貴，希望集中處理其他有關本港法治、公眾的事，又認為事件不影響理事會的公職及律師資格。