國安法｜張達明：涉違港區國安法被捕人棄保潛逃　應交由港方處理

中國海警微博周三（26日）發出公告，指廣東省海警在8月23日9時許，在香港東南水域對出的中國水域，截獲一艘涉嫌非法越境船隻，捕獲10多名「涉嫌非法越境人員」。消息指船上有12名香港青年，正前往台灣，當中包括早前因涉嫌違反《港區國安法》勾結外國或者境外勢力而被捕，現正保釋的「香港故事」成員李宇軒；另外有人涉及反修例示威中的爆炸案。 香港大學法律學院首席講師張達明今日在商台節目《在晴朗的一天出發》中表示，如果有關人士涉嫌偷渡，內地按當地法律處理，是無可厚非，但若有關人士是經過內地海域，最終目的是去台灣，應如何判定罪名，他就不清楚相關管轄權。他又指，如果涉違港區國安法被捕人棄保潛逃，則應交由港方處理。

香港大學法律學院首席講師張達明。（資料圖片/羅君豪）

不清楚若只經內地水域目的是為台灣 會如何判罪



張達明表示，若相關人士因為偷渡被捕，根據內地法律在內地處理，是無可厚非，有關人士會被判處1年以下以下有期徒刑；若有關人士是經過內地海域，最終目的是去台灣，如何判罪 他則不太清楚相關內地法律和管轄權。

張達明又指，如果當中包括涉嫌違反《港區國安法》被捕後棄保潛逃的人士，就不應該由內地行使管轄權，而應該在內地及香港的邊境口岸，移交相關疑犯，由港方處理後續問題。