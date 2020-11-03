新冠肺炎｜梁子超促加強酒店防疫　業界：客人屢勸不改只能報警

本港新冠肺炎疫情未平，本港昨日（2日）新增六宗確診個案，其中三宗屬於梅窩銀礦灣海景渡假樂園Staycation群組。呼吸系統專科醫生梁子超今（3日）早在港台節目表示，酒店多人聚會的風險大，患者可能影響酒店員工及其他住客，當局難以追蹤，建議政府應與酒店及Party Room業界商討內部風險控制。香港酒店業主聯會執行總幹事李漢城表示，不少酒店跟從指引，要求訪客到大堂登記及填寫申報表，並加強巡視房間，但總有客人能避過監察，業界不可能做到滴水不漏。

呼吸系統專科醫生梁子超稱，本港上月的疫情非特別好，但假期氣氛濃郁，加上酒店優惠多， 使市民紛紛到酒店聚會。他認為，一家人度假、正常使用酒店設施的問題不大，但酒店多人聚會的風險比在家聚會更大，因患者可能影響酒店員工及其他住客，當局難以追蹤住客及預測風險。當日有患者一行8人到梅窩一酒店度假，8人均有個人網絡，可能傳染家人和同事，造成社區傳播風險，料未來一兩周會繼續出現相關個案。

他續說，政府應與酒店及Party Room業界商討內部風險控制。然而，若聚會只涉及住客，不牽涉外來訪客，酒店執行較為困難。他呼籲市民小心在酒店進行活動；酒店可鼓勵客人預訂公用設施，亦應做好員工感染控制措施。

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香港酒店業主聯會執行總幹事李漢城強調，梅窩的酒店非聯會會員，聯會已強烈要求酒店嚴格跟從防疫指引，要求訪客到大堂登記及填寫申報表，並加強巡視房間，很多酒店都做得不錯。他稱，酒店會以閉路電視觀察個別房間是否特別多人出入，或者留意房間有否要求特別多物品等，如客人屢勸不改只能報警處理。他表示，大部份客人均很守規矩，但他也曾試過趕走客人。他坦言，總有客人能避過監察，業界不可能做到滴水不漏，但會盡量把關。

萬聖節市道方面，李漢城表示，酒店平均入住率達六至七成，甚至七至八成。周一至周四的平均入住率較差，但仍有四至五成。