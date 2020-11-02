確診大廈食肆｜梅窩Staycation群組3患者行蹤曝光　曾光顧8間食肆

本港新冠肺炎疫情持續，衞生署今日（2日）公布新增6宗確診個案，3宗是輸入個案，餘下3宗是本地個案，屬昨日初步確診患者，同屬「梅窩Staycation」（宅度假）群組。個案編號5332為一名26歲女文員，上月底與7名朋友到梅窩銀礦灣海景渡假樂園Staycation，一名同行的26歲有線電視員工（個案編號5336）其後確診，曾與女患者用膳及交談的15歲男學生（個案編號5337）亦告中招。群組再有一人初步確診。

衞生署今日公布患者潛伏期行蹤，26歲女患者曾到黃竹坑和大埔；其26歲男友人主要在大埔出沒，曾到區內4間食肆；而15歲男生就到訪過粉嶺、大埔和黃大仙多間餐廳，即該「梅窩Staycation」三名患者，潛伏期至少8間餐館上榜。

梅窩酒店Staycation群組

根據衞生署資料，26歲女患者報稱居住大埔圍頭村，上周日至二（10月25至27日）曾到梅窩銀礦灣海景渡假樂園渡假。她任室內設計師，最後到黃竹坑香葉道1號辦公室上班為上周三（10月28日），同日也曾到過大埔住宅中嘉閣。

據了解，女患者一行八人曾到梅窩多間食肆用膳，包括德仔記、幾好餐廳、順興海鮮飯店等。有餐廳負責人表示，獲衞生署通知曾有患者到訪，將會安排職員檢測，另一間餐廳負責人就稱，當局沒有要求暫時停業，明天會照常開舖，有建議職員盡快做檢測，負責人又引述衞生署稱：「佢哋叫我哋唔使太驚，因為患者都去過好多間食肆，只係建議我哋去驗下口水。但佢嚟我哋度食飯，唔代表喺我哋呢度惹到架嘛！」不過三間梅窩餐廳並未列入患者行蹤表中。

衞生署指，女病人曾到梅窩銀礦灣海景渡假樂園Staycation。（網上圖片）

確診有線電視員工足跡遍及大埔四食肆

至於任職有線電視工程部的26歲男患者，報稱居住大埔廣褔邨廣義樓，上周四（10月29日）到過大埔昌運中心商場大榮樺，翌日（10月30日）光顧廣福邨廣福商場大家樂及美菱居旭川居食屋，上周六（10月31日）於廣福道88號三不館車仔麵用膳。

確診粉嶺學生跨區黃大仙吃東西

在粉嶺基督教香港信義會心誠中學就讀的15歲男生，報稱居住大埔圍頭村，是群組中女患者的親戚，曾與該女患者及男患一齊唱卡啦OK。他報讀上周四光顧粉嶺囍逸譚仔雲南米線，上周五到過粉嶺聯興街3號台茶店及大埔汀角路同信士多，上周六曾前往黃大仙聯合道182-188號食棧。

↓↓近14日患者住所及潛伏期曾到地方↓↓

▼10月30日起食肆和表列處所的放寬措施▼