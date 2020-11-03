怡中航空裁340名地勤員工　留任員工無薪假計劃延至明年3月

本港航空業受新型冠狀病毒肺炎疫情重創，隨保就業計劃完結，繼國泰航空早前宣布裁減5,300名駐港員工後，專責香港機場地勤服務的怡中航空服務，其行政總裁樂衛今日（3日）向員工發通告，宣布將重組公司業務，下月將有約340名員工離職，少數人可選擇停薪留職，並會在航班量開始恢復時返回現有崗位；若他們選擇離職，仍可獲得與其他離職員工相同的待遇。 至於留任員工，怡中航空將延長無薪假期計劃至明年三月，但警告若業務狀況仍未見改善，公司明年可能需要在現有的僱傭合約內「作出某些調整」。

怡中航空服務行政總裁樂衛（右）11月3日發通告，宣布重組公司業務，12月將有約340名員工離職。（網頁圖片）

怡中航空服務行政總裁樂衛在業務重要公告中表示，自2月疫情以來，公司處理的客機數量一直處於低流量狀態，在10月的航班量僅為疫情前正常數量的17%，當中大多數僅為運載貨物。他指，由於公司業務是以旅客服務為主，疫情對業務造成極大打擊，現時每月的成本是每月收入的兩倍以上。

樂衛說，本年內已竭盡所能去拯救公司，包括動用現金儲備、削減開支、推行無薪假期以及參與政府的保就業計劃。他指，政府的財政支持對過去半年的營運至關重要，惟保就業計劃將於11月底結束，預計政府再不會向行業提供進一步資助。

怡中要大幅借貸 今明兩天聯絡被裁員工

樂衛又引述多方面的數據顯示，未來一年航空業仍沒有復甦跡象，雖然預計香港航空業將會較預期更快復甦，但沒有明確資料顯示航空業會於2021年好轉。公司需要大幅增加借貸，以應付持續消耗的現金儲備，但不足以令公司維持業務運作。

樂衛強調已考慮不同方案，惟最終只能決定重組公司業務，「很遺憾在別無他法的情況下，公司下月將有約 340名同事離職。有少數同事將會有停薪留職的選擇，並會在航班量開始恢復時返回現有崗位。但若他們選擇離職，他們仍可獲得與其他離職同事相同的待遇。」

公司將於今明兩天聯絡受影響員工，公司強調會遵守合約條款，亦會為離職員工提供特惠補償金，並在可行情况下提供包括怡和集團在內的其他就業機會。樂衛承諾，當航班量增加而需要重新招聘時，該批被裁員工將成為公司聯繫的首批人士。

至於留任員工，公司會將無薪假期計劃延長至明年3月，但如業務狀況仍未見改善，公司明年可能需要在現有的僱傭合約內作出某些調整。

《香港01》已就事件向怡中航空服務查詢。