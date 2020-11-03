海關首度繁殖6隻拉布拉多犬　新訓練槍械搜查犬料明年服役

海關搜查犬隊今年6月正式升格為搜查犬課，今年7月首度繁殖及成功培育6隻拉布拉多幼犬，現已3個月大，成為首批土生土長「新力軍」。香港海關助理關長(邊境及港口)吳潔貞表示，目前共有70隊搜查犬，分為三類包括毒品、爆炸品及鈔票搜查，未來將多一樣「本領」，因應槍械走私案急增，料明年會有首隻專門嗅查槍械的搜查犬服役，預計在香港機場出勤。

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位於海關搜查犬課港珠澳大橋基地的犬隻繁育中心於今年2月開始運作。助理關長吳潔貞表示，海外搜購搜查犬的工作受疫情影響暫停，於是加快了計劃進度，由挑選配對、接生、照顧及訓練，由海關人員一手包辦，他們之前已接受城市大學動物醫學及生命科學院的課程訓練，並於6月制定兩本工作手冊。

本土繁殖拉布拉多犬已3個月大

現役的70隊搜查犬中，共有6雄5雌適合配對，被選中繁殖的犬隻條件，包括狗齡3至4歲、有強健體魄、無遺傳病、無血緣關係等。最後由來自北京的母犬Vivi及英國的公犬Cooper，配對誕下6隻新生拉布拉多，目前已經3個月大，將每隻命名的首英文字串連會組成「LEGEND」。海關自1975年引入搜查犬以來四十五年，終於有首批自家繁殖的搜查犬。

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據海關培訓指引，幼犬十星期大就會入住獨立「清水房」，並接受基礎訓練，包括適應不同材質的地板，如波波池、滑板、彈床等，模仿行李箱的觸感等，訓練平衡力及靈活走動，及穿過長通道等訓練勇氣，一歲起就會接受正規訓練，之後按實際需要分配主力工作。

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海關搜查犬工作分為三類包括毒品、爆炸品及鈔票搜查，每隊由一領犬員帶領一隻搜查犬，目前大部分是協力嗅尋毒品，分別有2隊及4隊負責爆炸品及鈔票。吳潔貞表示，海關正培訓專門嗅尋槍械的搜查犬，海關去年共檢獲9宗槍械走私案，今年首9個月已大增至31宗，主要是郵寄包裹，反映趨勢，料明年會有首隻專槍械搜查犬服役，目標培育4隊，預計在香港機場出勤。未來會接需要展開繁殖計劃及繼續從海外引入。