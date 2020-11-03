港大調查：「積極創新型教師」多為年輕一族　網上教學效能較高

受疫情影響，全港學校目前仍採取半日制上課，大部分中小學在下午時段仍會採取網上授課。港大一項追蹤研究發現，「積極創新型」的教師在網上教學方面明顯出色，在停課前對以學生為中心的教學法最為重視，停課期間較多觀察到網上教學對學生的正面影響，亦較積極於復課後利用網上教學，加強照顧學習差異及設計以學生為本的學習活動。 研究指，30歲以下的年輕教師中，「積極創新型」的比例較其他年齡組別的數量顯著為高。

港大教育學院教授羅陸慧英指，若大部分教師轉為「積極創新型」，能更有效推動整間學校的教學發展。（港大提供）

香港大學「數碼素養360」計劃於今年6月至7月期間，追蹤研究339名小學老師及497名中學老師，受訪教師分別來自20間小學及30間中學。研究團隊今日（3日）發佈第三期的研究報告，透過「潛在類別分析（Latent class analysis, LCA）」，按教師對學生為中心教學法的重視程度、網上教學成效的觀感和復課後繼續開展網上學習的積極性，分成四個典型的教師類別：「積極創新型」、「謹慎探索型」、「保守探索型」及「傳統型」。

30歲以下教師較多「積極創新型」

研究團隊指，上述四項類別的分佈，與教學經驗沒有太大關聯。然而，研究結果發現，30歲以下的年輕教師中，「積極創新型」的比例較其他年齡組別的預期數量顯著為高

研究數據顯示，「積極創新型」教師在停課前，對以學生為中心的教學法最為重視，停課期間較多觀察到網上教學對學生的正面影響。復課後，該類型的教師較積極於利用網上教學，加強照顧學習差異及設計以學生為本的學習活動，例如利用網上教學作拔尖補底，或發展學生自主學習能力等。

港大研究發現，30歲以下的年輕教師中，「積極創新型」的比例較其他年齡組別的預期數量顯著為高。（資料圖片）

「積極創新型教師」在同事間協作處理網上教學各項安排、分享網上教學法、利用網上學習資源安排互動學習等方面的「自我效能感」，均比其他類型顯著優勝，當中尤其較「傳統型教師」優勝。

研究顯示，教師的網上教學「自我效能感」，會正面影響他們利用網上學習平台及資源安排學生自主、互動學習的能力，由此增強他們對復課後運用網上教學的積極性。

領導研究項目的港大教育學院教授羅陸慧英指，若大部分教師轉為「積極創新型」，她認為能更有效推動整間學校的教學發展；反之若有太多「傳統型」教師，推動網上學習難度會較高，學校領導層的挑戰或會更高。她指，過往很多老師擔心網課期間會「出亂子」或出問題，部分學校會找年輕老師或技術員協助其他老師上網課，能隨時提供技術支援，或會更有效推動網上教學。

研究團隊建議，在學校領導層層面，擴展校內外專業網絡，建立及加強校內電子學習統籌組的專業發展職能和角色，加強教師之間就各種在線及混合教學法的深度交流和協作，可培養更多「積極創新型」老師。教師亦可透過不同的專業和支援網絡提供的學習機會裝備自己。