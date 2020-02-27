【新冠肺炎】近半教師批網上教學難達學習效果　促教局支援

新型冠狀病毒疫情持續擴散，教育局早前宣布繼續停課，最早於4月20日復課。工聯會屬會教育工作人員總工會一項調查發現，有近五成受訪老師認為網上電子教學不能夠達到「停課不停學」。 有中學教師指，局方提倡實時網上教學，但過往無相關訓練，製作教材容易遇到技術困難；教師亦難以監察學生學習進度，例如有學生會邊打機，邊「上堂」。團體促請學校及家長，體諒前線教師的網上教學不足，同時建議局方提供足夠設備支援。

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工聯會屬會教育工作人員總工會本月20日至26日期間，成功以問卷訪問344位教師，有近五成受訪老師認為，網上電子教學不能夠達到「停課不停學」效果，另外，有近八成認為教育局提供的相關支援不足夠。

老師未必認識網上教學軟件 亦存在限制

中學教師林伯強表示，綜合受訪老師對網上教學意見，大部份均認為在製作教材及實時教學上遇上技術困難，例如未必認識「Zoom」及「Google meet」等軟件，軟件程式的免費版在使用時存在限制，拍攝教學短片又未必備有攝影及錄音咪等器材。他續指，教師亦難以監察學生學習進度，例如有學生會一邊打機一邊「上堂」，有學生網上上課時心不在焉，學習成效未必理想。

有部份基層學生家中未裝Wifi或備有電腦，難以參與網上學習，「有學生要等家長放工用佢部手機學習」。工會認為，局方須思考如何提供網上教學的配套，亦可為為學校購買網上互動教學軟件的付費版本，加強支援教師教學。

教育工作人員總工會今日公布有關教師對疫情停課安排的調查，問卷成功訪問344位教師，有超過八成半受訪者認為，教育局需要在疫情穩定下，和有充足的防疫用品下才安排復課。（胡家欣攝）

近四成教師認為需延長放暑假

另外，調查又指出，有超過八成半受訪者認為，教育局需要在疫情穩定和有充足的防疫用品下才安排復課；另有近四成教師認為延長放暑假有利學校學習。

工會會長余綺華認為，在疫情遏止後，局方可參考03年沙士經驗，考慮中小幼逐步復課，但目前難以斷定延長放暑假的日期。她指，當年沙士時，學界是推遲一至兩星期才放暑假，認為屆時可視乎停課的日數及學校教學進度再作決定。

促教局中央採購防疫用品

調查又指，雖然教育局將為全港學校提供一筆過額外防疫津貼，每校可獲一萬至兩萬五千元資助，但有近八成教師認為，局方對學校支援仍不足夠。工聯會立法會議員何啟明認為，一萬元津貼不足夠，若以每個口罩兩至三元計算，津貼只夠供應「大校」買五千個口罩，應付一星期的消耗量。何認為，現時口罩供應緊張，促請教育局實行中央採購防疫用品，並按量分派予各校。