停課加速學校推行網上教學步伐　老師：復課將電子加面授教學結合

受新冠肺炎疫情影響，全港學生停課近4個月，在停課期間學生改為網上學習，有教育界人士認為，這突如其來的疫情，加快了學校推行網上教學的步伐，亦改變了老師的教學模式，他們既要拍片剪片，也要進行網上實時教學，對於老師來說是一個新的嘗試，亦為日後的教學帶來新的改變。 攝影：黃舒慧

學生在疫情期間不能回校上課，停課卻不能停學，學校即時作出應變，改以網上學習如Zoom實時教學，又或透過學校的網上學習平台發放教學片，不少老師也要變身youtuber，拍片剪片一腳踢，五邑鄒振猷學校副校長鄭麗娟表示，突然停課學校要立即作出應變。

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老師分工互補配合網上教學

「學校老師要將平日的實體教學，改為網上教學，需要拍片剪片等工作，但並非每位老師都熟悉這方面的技術，於是因應老師不同的才能再分組，每組會有負責設計教案的老師，及熟悉拍片、剪片的老師，由資深及年青老師互補，合理分工、靈活安排網上教學工作。」鄭副校長指為了解決技術上的問題，學校更另設技術支援組。

學校分別會有實時網上教學，及拍片放在學校的網上平台讓學生觀看，鄭副校長指最大的困難是老師不能像面授般，可即時看到學生是否明白，也要靠學生的自我管理，主動去學習。

經過近4個月的停課，小學在今個月初陸續復課，但疫情仍未完全受控，亦難以估計日後會否再需要停課，鄭副校長表示學校已為此做好準備，計劃在新學年開始前，將教學內容拍成影片，日常可用作輔助教材，一旦停課也可作網上學習之用。

老師「疫」境拍片鼓勵學生

「復課後學校會將電子加面授教學結合，部分內容可在家做，慳了課時學習更有效率。加上網上教學有更多互動，如遊戲等，令學習變得更有趣。」

除了學習上的問題，老師也會關心到學生情緒、心理等問題，鄭副校長指學校一向注重推生命教育課，在疫情期間大家都要留家，相信學生都會感到不開心，她更特別拍了6條以「疫」境中的生命課為題的影片，希望帶給學生正面的訊息。

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網上教學平台用量大增

教育城行政總監鄭弼亮表示，隨着停課令學校的教學模式有所改變，停課期間教育界對網上教學工具有很大需求，以教育城為例，平台用量突然暴升，平均每星期多近4倍。

「停課加速學校發展網上教學的步伐，但當學校想全面化進行實時教學，都會遇到不少困難，在時間表的設定，如哪個時間上中文課，都可能需要提醒學生，而在交功課用什麼方法等，也是另外的問題。」他指有部分學校會走得較前，在停課不久已可將課程全面搬上網。

復課可延伸使用網上教學

學校要全面推行網上教學，鄭弼亮強調就等如要設立一間網上學校，有齊應有的設施，如課室、時間表、圖書館，甚至有網上的討論室，就讓學生可以投入學習，相信網上教學即使復課後可繼續延伸使用。

家長一向也關注學生的成長環境，但在停課期間又有沒有了解過，究竟子女在上什麼網？「這是很多人都會忽略的問題，網上環境對於小朋友來說相當重要，他們的上網習慣，究竟看什麼網站、跟什麼人聊天。這次停課令大家明白到網上環境相當重要，只要適當地利用，以遊戲配合學習，能達到更理想的學習效果。」他指現時不少網上的策略遊戲可配合學習，令學生學習多角度的思考及解難。

推行全面網上學習，最令家長擔心當時是怕子女沉迷電腦，鄭弼亮指曾有研究顯示，學校未有推行電子學習的學生，比已全面實行網上學習的學生更易沉迷上網，「這不難理解，因為推行網上學習的同時，學校會教學生自主，學生會適當運用電子產品，懂得自我控制。」