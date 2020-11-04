南丫海難｜8年未獲死亡證　警所有調查結果10月中已交死因裁判官

2012年10月1日「南丫海難」事發至今8年，事件造成39人死亡，92人受傷。於今年8周年前夕，一班死者家屬更發出公開信，指因警方接手調查多年後未有結果，令死因庭未能開庭及未能發出死亡證。立法會議員涂謹申周二（3日）晚與警方會面後，更引述警方指諮詢律政司後認為沒足夠據檢控任何人。 運輸及房屋局今日（4日）回覆涂謹申於立法會的書面質詢時，提到警方於今年10月中，已將所有死因調查結果及律政司的法律意見通知死因裁判官。警方亦同時獲通知，指律政司決定不對任何人及公司提出檢控，運房局指律政司已經對相關涉案人士提出檢控。

「南丫海難」於2012年10月1日發生，於今年8周年前夕，一班死者家屬發出公開信，指警方接手調查多年後未有結果，令死因庭未能開庭及未能發出死亡證。

運輸及房屋局指，警方於2015年4月向死因庭提交39份死因調查報告，其後一直有向死因裁判官匯報調查進度。於今年10月中旬，警方已把所有調查結果和律政司的法律意見通知死因裁判官。

海事處前助理處長蘇平治在事後，被揭發曾指示下屬不執行船舶須配備兒童救生衣的新例，涉嫌瀆職被控公職人員行為失當，原被判囚16個月，其後就刑期上訴得直獲釋。（資料圖片）

調查報告涉個人資料 公布摘要替代公開報告

運房局又指，警方於2015年1月向律政司提交對海事處以外人員及機構的調查報告，並在海外會見一名相關的造船工程師，作出跟進調查。於2018年4月將進一步調查結果及相關證據提交律政司。至今年10月中旬，警方接獲律政司通知，表示經審視相關證據後，決定不對任何人或公司提出檢控。運房局指，律政司已就案件對相關涉案人士提出檢控。運房局指，司法機構表示不會評論個別個案。

被問及會否公開完整調查報告，運房局指內部紀律行動的調查報告一般不會向公眾公開，由於當中涉及大量被調查人員的個人資料，及於保密情況下向政府提供的資料。根據《個人資料（私隱）條例》，政府須履行保密責任以及法律上的義務，防止有關資料未經授權而遭洩漏。運房局指，已於2014年公布調查報告的摘要，以作公開報告的替代方案。

協助死難者家屬的立法會議員涂謹申與死者家屬周二（3日）晚上與警方會面。（資料圖片／孔繁栩攝）

協助死難者家屬的立法會議員涂謹申周二（3日）晚上與警方會面後指，警方透露諮詢律政司後認為沒足夠據檢控任何人，他建議警方考慮懸紅，而家屬亦會研究提出私人檢控。