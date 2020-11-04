司機涉搶警盾案　辯方質疑證人口供不符　警認身心疲累漏記錄

司機涉嫌在去年中環一次示威活動中撞向防暴警及搶其盾牌，被控襲警及非法集結等罪名，案件今（4日）在東區法院開審。其中一名防暴警供稱，當時現場有逾100名示威者在交易廣場平台聚集，當中有人向警員辱罵及扔雜物，他們作驅散行動時，指被告曾打中其心口及意圖搶其圓盾。惟辯方卻指警員未有就衝擊及指罵等情節作記錄，警員即稱，當時因要長時間工作，身心俱疲，故未有作完整記錄。

被告張展文（35歲，司機），承認在去年11月13 日於中環交易廣場平台襲擊警長A，但否認一項參與非法集結罪，和一項在身處非法集結使使用蒙面物品罪，指他與其他不知名人士參與非法集結和使用一個黑色口罩。

被告張景文被指襲警及意圖搶警盾。(呂樂謙攝)

指示威者指罵警員

防暴警員陳智勇供稱，當日中午約1時17分，他與同袍接報到中環交易廣場平台附近，已有約100名黑衣示威者聚集，他們情緒不穩，大聲高叫「黑警死全家」、「解散警隊」、「光復香港，時代革命」等口號。此時有警員已經制服了現場一男一女，故防暴警與其他警員組成防線保護疑犯和同袍。

指被告衝到好前罵警

陳稱，此時有示威者衝前，並向警方丟雜物，其中穿灰衣長褲，帶黑色口罩和眼鏡的被告「衝到好前」並辱罵警員，陳稱當時示威者愈走愈近，情況面臨失控，他們決定展開驅散，並警告在場人士「不要衝擊」，惟被告行人未有散去，他持警棍驅趕被告，被告反抗並試圖搶去他的圓盾，他於是用警棍打向他手部。

陳續稱，被告此時稍稍退後至IFC 商場但未有散去，其後又突然衝向警長A；他意識到警長A 有危險，期間左胸被被告擊中。

防暴警陳智勇稱當時身心疲累，故未有作完整記錄，作供時亦有向法庭致歉。(呂樂謙攝)

認身心疲累漏了記錄

辯方盤問時質疑陳庭上的口供與早前的書面記錄不符，指陳的記錄未有記下被告曾伸手指罵警員及示威者衝向防線等，陳承認紀錄有誤差，並解釋當時連續執勤多日，每天工作逾12小時，身心疲累下遺漏了記錄，並向法庭道歉。

辯方指被告或只在質問警員

辯方又指現場環境嘈吵，質疑警員沒聽到被告的話，並指被告有可能是在質問警員為何拘捕示威者。陳承認沒有聽到被告的話，但堅稱覺得被告當時是在指罵警員。

審訊期間發生一段小插曲，陳作供時突然指稱現場記者在庭上拍攝，但庭警檢查在場記者手機後並無發現任何異樣，陳未幾又再次指庭上「有人玩電話」，要求裁判官處理；事件擾攘數分鐘，裁判官最後提醒現場人士如需要處理私人事項應先到庭外辦理。

案件下午續。

案件編號：ESCC 2567/2019