六旬翁推警心口裁襲警罪成　稱事後中風兼已添孫　提上訴被駁回

六旬地盤工被指在去年9月於屯門V City外的警民衝突中推撞及腳踢警員，就兩項襲警罪被判囚5周，他不服提出上訴，高等法院今（2日）開庭處理。代表地盤工的大狀指，上訴人有機會只是失足推及警員心口，而且目擊事件的警員與被襲警員的說法南轅北轍，目擊事件的警員更在作供時「出貓」，再者上訴人已年逾六旬，案件後曾中風，重犯機會低，要求推翻定罪及判刑。高院法官潘敏琦即時駁回上訴，地盤工要即時服刑。

上訴人莊子東（65歲）被控於去年9月22日，在屯門V City外馬路襲擊警署警長嚴潔賢及警員戚健暉，他審訊後被裁定罪成，判囚5周，但獲准保釋等候上訴。

指警作證時曾「出貓」

其代表大律師郭憬憲今陳辭指，被襲警員作供時也承認，上訴人有機會失平衡以致推到其心口。郭指上訴人有機會只是失足，而且目擊事件的警員與被襲警員的說法南轅北轍，目擊事件的警員更在作供時「出貓」，無法接受其誠信。

指警員使用不當武力

郭又指，控方在證明襲擊控罪時，也要證明缺乏同意的元素，惟被襲警員被推心口後沒即時拘捕上訴人，警員有可能認為上訴人只是失足，控方未證明警員是否不同意接觸。郭稱，另一被襲警員拘捕上訴人後，一度扯其衣領，箍到他的喉嚨，直指該警員使用不恰當武力。

曾中風及已添孫重犯機會低

就刑期而言，郭認為上訴人已年逾六旬，在案件後中風，又已添孫，重犯機會低，本案情節有讓法庭輕判的空間。

控方反駁指，被襲警員作供時曾解釋上訴人並非失平衡，並指出上訴人是刻意推他的，不認同上訴人失足一說，也認為本案刑期恰當。

案件編號：HCMA88/2020