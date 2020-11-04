智障男藏汽油彈等囚8月　還押時曾受欺凌　官考慮已囚數月准減刑

智商僅約11歲的清潔工，在屯門警署遭人擲汽油彈後，被發現在附近並管有懷疑汽油彈、石油氣及鐳射筆，他就管有攻擊性武器罪被判囚8個月，他不服判刑，今（4日）在高等法院提出上訴，他的律師透露，清潔工早前還柙遭欺凌，獲准保釋上訴時已獲安排入住院舍及接受輔導，望法庭可考慮他是智障人士，予以減刑。法官李運騰考慮清潔工已還押4.5個月，決定減刑至他可即時獲釋。

上訴人李啟發（32歲），被控於本年，在屯門輕鐵河田站附近攜有汽油彈及雷射筆。原審裁判官判刑時指輕度弱智非減刑理由，判李入獄8個月，但准他保釋等候上訴。

上訴人李啟發(持紅傘)在立法會議員邵家臻陪同下離開。(李慧娜攝)

還押期間曾被恐嚇及欺凌

代表李的大狀黃瑞紅稱，李有輕度弱智，在監獄服刑會令他有額外負擔，李在還押期間曾被恐嚇及欺凌，雖然他轉倉後情況改善，但仍要與其他人接觸。黃大狀又指，李情況與一般有性格問題的人不同，他無法控制自己。

保釋期間已獲安排院舍

黃大狀又指，李在保釋等候上訴期間，已獲安排入住院舍，並接受輔導，現時與院友相處及溝通良好，望法庭可考慮到李的更生。

控方同意李若要即時服刑，會對他的更生有影響，但法庭也要考慮到保障社會等因素。

案件編號：HCMA165/2020