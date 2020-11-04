約百名中度智障兒童輪候特殊學校宿位　教育局：一直密切檢視供求

早前有一名母親疑因「壓力爆煲」，涉嫌勒斃患有中度智障及過度活躍的21歲長子，引起社會關注。教育局局長楊潤雄今日（4日）書面回覆立法會議員查詢透露，截至今年9 月，約有百名中度智障兒童正輪候特殊學校的寄宿服務。他強調，局方一直密切檢視宿位的供求情況，並據實際需求，探討增加供應的可行方法。

楊潤雄表示，現時在教育局資助下，提供宿舍服務的特殊學校類別，包括中度智障兒童學校、嚴重智障兒童學校、肢體傷殘兒童學校、視障兒童學校及聽障兒童學校。目前除中度智障兒童學校外，其餘學校的宿位整體上能夠滿足需求。至於智障人士住宿照顧服務方面，根據社署的資料，截止9月底，有2533人正輪候中度弱智人士宿舍，2457人正輪候嚴重弱智人士宿舍。

截至今年9 月，約有百名中度智障兒童正輪候特殊學校的寄宿服務。（資料圖片）

5年內接3宗智障學生疑在宿舍遭虐待投訴



另外，教育局指在2015/16至2019/20學年期間，共接獲3宗涉及智障學生在特殊學校宿舍，疑遭虐待的投訴。其中2宗個案經調查後確定不成立；而在查明屬實的1宗個案中，1名職員其後被警方落案起訴，法庭最終裁定其普通襲擊罪名成立，有關職員已離職。



同時，在上述學年期間，接獲學校報告1宗意外事故，涉及一名智障學生在特殊學校宿舍接受職員餵食後出現異常情況及需要送院治理。



教育局強調，會增加特殊學校的專責人員人手，並會因應不同類別特殊學校學生的殘疾或學習障礙，為學校提供各類專責人員，包括職業治療師、物理治療師、言語治療師等。此外，由2020/21學年起，會進一步改善資助特殊學校宿舍部的人手編制，當中包括提升舍監及副舍監的職級、增加副舍監及宿舍家長主管職位數目、增 加在星期六及星期日的人手編制，以及提供額外津貼。