保就業第二期｜新一批名單涉逾2.1萬僱主　大家樂領2.34億排首位

政府早前推出「保就業」計劃第二期，共收到逾18萬份申請，包括逾15萬名僱主。創新辦今日（4日）公布第三批僱主名單，涉及超過21,000名僱主，發放工資補貼額約121億元，及承諾受薪僱員人數超過50萬人。 在這批名單中，大家樂企業有限公司獲批2.34億，位居榜首，承諾受薪僱員人數為約1.26萬人。至於中原地產代理有限公司亦獲批1.15億，排行第二，承諾受薪僱員人數為5612人。

在這批名單中，大家樂企業有限公司獲批2.34億，位居榜首。（資料圖片）

在這批名單中，大家樂企業有限公司領取最多補貼，獲批2.34億元，承諾受薪僱員人數為12,640人；排第二是中原地產代理有限公司，獲批1.15億元，承諾受薪僱員人數為5,612人；排第三是大快活快餐有限公司，獲批9,179萬元，承諾受薪僱員人數為4,138人；排第四是養和醫療集團有限公司，獲批8,606萬元，承諾受薪僱員人數為3,238人；排第五是電視廣播有限公司，獲批8,595萬元，承諾受薪僱員人數為3,167人。



另外，亦有航空業公司上榜，包括香港航空有限公司獲批7,719萬元，承諾受薪僱員人數為2,940人；香港機場地勤服務有限公司獲批7,086萬，承諾受薪僱員人數為2,624人。

創新辦今日（4日）公布第三批僱主名單，涉及超過21,000名僱主，發放工資補貼額約121億元。（資料圖片）

已批出394億元補貼



政府表示，「保就業」計劃合共向約14.2萬名僱主批出第二期工資補貼，涉及合共394億元補貼，承諾受薪僱員人數約167萬名。目前已完成處理近93%第二期的僱主申請，並會繼續處理餘下約1.2萬份申請。