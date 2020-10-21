保就業第二期｜牛奶公司獲批3.99億居榜首　較百佳多近1.5倍

創新辦今日（21日）公布第二批僱主名單，涉及8萬僱主，批出工資補貼約109億元，承諾受薪僱員人數超過45萬人。名單顯示，旗下有惠康等超市的牛奶有限公司獲批3.99億港元，位居榜首，承諾僱用2.16萬人，至於排第二是百佳超級市場(香港)有限公司，獲批1.61億元，承諾僱用8,215人。

旗下有惠康超級市場等超市的牛奶有限公司獲批達3.99億港元的補貼。 （資料圖片）

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百佳獲1.61億 屈臣氏得7175萬

在這批名單中，牛奶有限公司領取最多補貼，獲批3.99億元，承諾受薪僱員人數為21,611人；排第二是百佳超級市場(香港)有限公司，獲批1.61億元，承諾受薪僱員人數為8,215人；排第三是屈臣氏零售(香港)有限公司，獲批7,175萬，承諾受薪僱員人數為2,960人；排第四是順豐速運(香港)有限公司，獲批6,939萬，承諾受薪僱員人數為2,692人；排第五是SMARTONE TELECOMMUNICATIONS LIMITED，獲批3,810萬，承諾受薪僱員人數為1,413人。

百佳超級市場(香港)有限公司，獲批1.61億元。（資料圖片）

在零售業方面，亦有知名時裝品牌上榜，包括RALPH LAUREN ASIA PACIFIC LIMITED獲批2,123萬，涉及776人；H & M HENNES & MAURITZ HOLDING ASIA LIMITED獲批1,810萬，涉及884人；PRADA ASIA PACIFIC LIMITED獲批1,104萬，涉及406人。



另外，多間酒店亦有繼續申請，包括香港嘉里酒店、朗廷酒店集團，分別獲1,618萬及1,219萬。至於醫療服務方面，香港港安醫院（司徒拔道）獲批1,699萬。

16%僱主首期違諾 需回水2.8億



政府指在上述獲批第二期工資補貼約13.5萬名僱主中，約2.1萬名僱主（16%）未能履行首期的1或2項承諾，即未有於6月或7月，把補貼全數用於支付僱員工資，或在相關月份有支薪的僱員人數，少於今年3月的僱員總數。政府又補充，當中近四分三，1.56萬僱主減少1至2名僱員。



政府需向這批僱主，取回未有用於支付工資的補貼金額及／或有關罰款，涉及金額約2.8億元，相等於四批工資補貼的0.8%，款項會在向相關僱主發放第二期補貼時直接扣除。

政府表示，有16%僱主首期違諾，需回水2.8億。（資料圖片）

目前已批出370億補貼



政府表示，秘書處已透過電郵及手機短訊通知第四批，近1萬名成功申請第二期的僱主，涉及工資補貼約51億元及承諾受薪僱員人數近22.6萬。發言人表示，如申請人接受申請結果，請在通知發出起計兩天內，透過查詢網頁確認，以便安排發放工資補貼。



計及第四批僱主，「保就業」計劃合共向約13.5萬名僱主，批出第二期工資補貼，涉及合共近370億元補貼，承諾受薪僱員人數約156萬名。秘書處已完成處理近87%申請，並會繼續處理餘下約2.1萬份申請。