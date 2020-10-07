保就業第二期｜12.5萬僱主獲發補貼　12%首期違諾　需回水1.9億

撰文：黃詠榆
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政府發言人今日（7日）表示，保就業計劃合共向約12.5萬名僱主，批出第二期工資補貼，涉及合共318億，承諾受薪僱員人數約133萬。不過，當中12%，即1.54萬名僱主首期違規，包括未有於6月或7月把補貼全數用於支薪，或實際受薪僱員少於承諾人數。政府向這批僱主取回未有用於支付工資的補貼金額，或有關罰款，涉及金額約1.9億元，相等於第二期三批工資補貼的0.6%。
政府發言人今日表示，「保就業」計劃秘書處已在「保就業」網站公布，首批領取第二期工資補貼的僱主名單。發言人表示，名單涉1.92萬名僱主，涉及約68億元工資補貼，涵蓋今年9月至11月，承諾受薪僱員人數超過27萬。
另外，秘書處已通知第三批逾2.2萬名成功申請「保就業」計劃第二期工資補貼的僱主，涉及工資補貼約131億元及承諾受薪僱員人數近56萬，申請人可登入「保就業」計劃查詢網頁查察申請結果。如申請人接受結果，需在通知發出起計兩天內，透過查詢網頁確認，以便秘書處安排盡早發放工資補貼。
目前為至，「保就業」計劃合共向約12.5萬名僱主批出第二期工資補貼，涉及合共318億元工資補貼，承諾受薪僱員人數約133萬名。
另外，秘書處已通知第三批逾2.2萬名成功申請「保就業」計劃第二期工資補貼的僱主，涉及工資補貼約131億元及承諾受薪僱員人數近56萬，申請人可登入「保就業」計劃查詢網頁查察申請結果。如申請人接受結果，需在通知發出起計兩天內，透過查詢網頁確認，以便秘書處安排盡早發放工資補貼。
目前為至，「保就業」計劃合共向約12.5萬名僱主批出第二期工資補貼，涉及合共318億元工資補貼，承諾受薪僱員人數約133萬名。
不過，在獲批第二期工資補貼的約12.5萬名僱主中，約1.54萬名僱主（12%）未能履行首期的1或2項承諾，即未有於6月或7月，把補貼全數用於支付僱員工資，或在相關月份有支薪的僱員人數，少於今年3月的僱員總數。
政府補充，違規僱主中約95%，即1.47萬名在6月或7月實際受薪僱員少於其承諾人數，但當中76%，即約1.18萬名僱主只減少1至2名僱員。政府需要向這批僱主取回未有用於支付工資的補貼金額及／或有關罰款，涉及金額約1.9億元，相等於第二期三批工資補貼的0.6%，款項會在向相關僱主發放第二期補貼時直接扣除
政府補充，違規僱主中約95%，即1.47萬名在6月或7月實際受薪僱員少於其承諾人數，但當中76%，即約1.18萬名僱主只減少1至2名僱員。政府需要向這批僱主取回未有用於支付工資的補貼金額及／或有關罰款，涉及金額約1.9億元，相等於第二期三批工資補貼的0.6%，款項會在向相關僱主發放第二期補貼時直接扣除
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秘書處又指，已完成處理近80%計劃第二期僱主的申請，並繼續處理餘下約3.6萬份申請。此外，秘書處已合共向約8,100名合資格自僱人士批出7,500元一筆過資助，涉及資助額約6,100萬元。
發言人重申，若秘書處認為獲批第二期工資補貼的僱主於該補貼期，即今年9月至11月內，裁減其公司的僱員數目的幅度龐大，而該僱主又未能證明、並使秘書處信納其有意聘請僱員以取代被裁減的僱員，或未能提供合理解釋，政府有權取回該第二期的全數或部分已發放的工資補貼。
發言人重申，若秘書處認為獲批第二期工資補貼的僱主於該補貼期，即今年9月至11月內，裁減其公司的僱員數目的幅度龐大，而該僱主又未能證明、並使秘書處信納其有意聘請僱員以取代被裁減的僱員，或未能提供合理解釋，政府有權取回該第二期的全數或部分已發放的工資補貼。
工聯會理事長黃國促政府公布違規僱主名單。（資料圖片）
工會促公開違規僱主名單
工聯會理事長黃國表示，在第二批獲發津貼的僱主中，多達1.54萬個違諾，比例不算低，促政府增加透明度，公布違規僱主的名單，「工友都可以知道返。」他又認為，計劃涉及數百億，政府僅收回1.9億元，「所謂罰則其實只係收返金額」，欠缺阻嚇力。
職工盟總幹事蒙兆達則形容，違規比率驚人，「每10個僱主就有1個違規」，反映計劃本身存在漏洞，亦惠及不了打工仔。他指政府常強調計劃依靠民間監察，「如果收收埋埋，叫工人點樣監察？工人連知情權都無」，促政府公開違規僱主名單。
工聯會理事長黃國表示，在第二批獲發津貼的僱主中，多達1.54萬個違諾，比例不算低，促政府增加透明度，公布違規僱主的名單，「工友都可以知道返。」他又認為，計劃涉及數百億，政府僅收回1.9億元，「所謂罰則其實只係收返金額」，欠缺阻嚇力。
職工盟總幹事蒙兆達則形容，違規比率驚人，「每10個僱主就有1個違規」，反映計劃本身存在漏洞，亦惠及不了打工仔。他指政府常強調計劃依靠民間監察，「如果收收埋埋，叫工人點樣監察？工人連知情權都無」，促政府公開違規僱主名單。