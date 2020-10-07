保就業第二期｜12.5萬僱主獲發補貼　12%首期違諾　需回水1.9億

政府發言人今日（7日）表示，保就業計劃合共向約12.5萬名僱主，批出第二期工資補貼，涉及合共318億，承諾受薪僱員人數約133萬。不過，當中12%，即1.54萬名僱主首期違規，包括未有於6月或7月把補貼全數用於支薪，或實際受薪僱員少於承諾人數。政府向這批僱主取回未有用於支付工資的補貼金額，或有關罰款，涉及金額約1.9億元，相等於第二期三批工資補貼的0.6%。

不過，在獲批第二期工資補貼的約12.5萬名僱主中，約1.54萬名僱主（12%）未能履行首期的1或2項承諾，即未有於6月或7月，把補貼全數用於支付僱員工資，或在相關月份有支薪的僱員人數，少於今年3月的僱員總數。



政府補充，違規僱主中約95%，即1.47萬名在6月或7月實際受薪僱員少於其承諾人數，但當中76%，即約1.18萬名僱主只減少1至2名僱員。政府需要向這批僱主取回未有用於支付工資的補貼金額及／或有關罰款，涉及金額約1.9億元，相等於第二期三批工資補貼的0.6%，款項會在向相關僱主發放第二期補貼時直接扣除

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秘書處又指，已完成處理近80%計劃第二期僱主的申請，並繼續處理餘下約3.6萬份申請。此外，秘書處已合共向約8,100名合資格自僱人士批出7,500元一筆過資助，涉及資助額約6,100萬元。



發言人重申，若秘書處認為獲批第二期工資補貼的僱主於該補貼期，即今年9月至11月內，裁減其公司的僱員數目的幅度龐大，而該僱主又未能證明、並使秘書處信納其有意聘請僱員以取代被裁減的僱員，或未能提供合理解釋，政府有權取回該第二期的全數或部分已發放的工資補貼。

工聯會理事長黃國促政府公布違規僱主名單。（資料圖片）

工會促公開違規僱主名單



工聯會理事長黃國表示，在第二批獲發津貼的僱主中，多達1.54萬個違諾，比例不算低，促政府增加透明度，公布違規僱主的名單，「工友都可以知道返。」他又認為，計劃涉及數百億，政府僅收回1.9億元，「所謂罰則其實只係收返金額」，欠缺阻嚇力。



職工盟總幹事蒙兆達則形容，違規比率驚人，「每10個僱主就有1個違規」，反映計劃本身存在漏洞，亦惠及不了打工仔。他指政府常強調計劃依靠民間監察，「如果收收埋埋，叫工人點樣監察？工人連知情權都無」，促政府公開違規僱主名單。