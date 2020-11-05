醫生被指31年前非禮女生　事主稱失眠求診　遭扯起胸圍及望著胸部

七旬精神科醫生被指31年前看診時非禮一名當時16歲的女中四生，事主2年前報警，醫生被控一項非禮罪。他否認指控，案件今（5日）在西九龍法院開審。事主稱當年因考試壓力失眠而向被告求診，惟對方突然扯起其胸圍，望住胸部。辯方質疑，事主庭上竟未有如書面供詞提及被告摸她胸底，且非禮時間亦前後不一。事主其後作出解釋，並否認指控情節是幻想出來。

被告林楚明（78歲）否認於1989年某日在太子道西長榮大廈某室內非禮女子X。X案發時16歲。

考試緊張而失眠

X在屏風後作供，稱不記得案發日期，當年就讀中四，因考試緊張而失眠，情況持續數月。她向老師透露後，老師介紹其任職精神科醫生的兄長，亦即被告。

被告林楚明否認31年前非禮女病人。(林樂兒攝)

聲稱遭被告望胸數秒

X數日後前往被告診所，其母原本想入房陪同應診，但護士著她在外等候。X獨自走入會診室，坐於半臥式椅子，被告詢問失眠情況，其後叫她坐在另一椅上，兩人面對面而坐。被告及後指示她揭起衣服，X以為要檢查心肺，遂順應要求，惟被告突然扯高其胸圍，望她胸部數秒。診症過程中房內無其他人。

指母不懂處理付款離去

X表示當時很驚慌，不知如何反應，之後被告著她出房。X隨即告訴母親，但母親不懂處理，付款後兩人便離去。

辯方律師指書面供詞稱遭摸胸底

辯方資深大律師郭棟明引述書面供詞，指X除了說被告拉高胸圍，更稱他「用雙手摸我胸部底下位置，好似做檢查一樣」。辯方質疑她在主問時竟不提及如此重要的動作，X則稱無被詳細地問及相關事宜。她又解釋，被告把手放在胸底下「掂」到她，她認為「摸」及「掂」是同樣意思。

澄清稱遭被告望胸幾十秒

辯方續指，書面證供稱被告非禮達「幾十秒至一分鐘」，但她在庭上卻指被告望胸部幾秒。X澄清其意思是幾十秒，並補充被告望住胸部幾十秒至一分鐘，以及碰到底下位置數秒。X強調，被告未經同意扯高胸圍已屬非禮，其後再指他拉高及拉下胸圍時亦觸碰到乳房側邊。辯方指她所述行為均是幻想出來，X不同意。

辯方指Ｘ向老師詢問心理醫生姓名

X又指，她於2018年9月左右打算報警，及後找風雨蘭求助，最終於同年11月報案。辯方稱她有意報案時不記得被告全名，故後來聯絡中學老師，即被告的妹妹。辯方讀出電話記錄，指X向老師詢問當年介紹的心理醫生的姓名，然而被告並非心理醫生。X回應稱，不管被告是精神科或心理科醫生，事實是被告有非禮她。

辯方在開審之初透露未能確定X曾否求診，即使X曾是被告的病人，被告亦無非禮她。辯方會爭議X的記憶有無出錯。

審訊再續。

案件編號：WKCC1141/2020