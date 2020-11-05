確診大廈食肆｜40歲飛機維修員足跡遍多區　曾到元朗私家醫生求醫

衞生防護中心公布，本港今日（5日）增7宗新型冠狀病毒肺炎確診個案，其中一宗是源頭不明的本地個案。 該名源頭不明的個案，是一個40歲男子（#5354），他從事飛機維修員，行蹤涉及多區。他除了在傳染期間，帶同子女到多區的足球場參與培訓外，亦曾向私家醫生求醫。資料顯示，他曾到安寧路 112A 號，網上顯示為「文龍光醫生」診所。

有患者曾到訪沙田石門傑志體育中心。（資料圖片／王潔恩攝）

衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日在記者會中曾透露，患者住在元朗水流田村，曾向私家醫生求醫，其後確診。名單顯示，他在11月2日曾去過元朗安寧路112A號。記者在網上查閱有關地址，顯示為「文龍光醫生」。

衞生署衞生防護中心亦公佈，男患者於傳染期間、即10月28日至11月4日曾前往多區。資料顯示，患者曾在10月28日到訪觀塘MegaBox商場，並在Pepper Lunch用膳。他在10月31日亦去過元朗欖口村欖堤東路「448農莊」，而其家人亦曾留宿。

張竹君今日亦指，患者會帶同子女到多區的足球場參與培訓。當局公佈的名單顯示，他分別在數天前往多個運動場， 包括九龍灣公園足球場、馬鞍山運動場、天水圍社區運動場、 沙田石門賽馬會傑志中心，而在公布確診的前一天（4日），他亦曾去過摩士公園足球場。

↓↓近14日患者住所及潛伏期曾到地方↓↓

兩酒店上榜

另外，今日共有6宗輸入個案，當中有兩宗分別報住諾富特東薈城酒店 ，以及香港九龍諾富特酒店。兩名患者均無病徵，前者由土耳其到港，是35歲女空中工作員（#5352），在11月3日到港；後者亦是空中工作人員（#5356），是34歲男士，在俄羅斯到港，同樣在11月3日到港。

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