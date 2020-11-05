新冠肺炎｜敬福護理院78歲確診男院友不治　港累計107人死

本港新型冠狀病毒肺炎疫情持續。瑪嘉烈醫院今日（5日）公布，一名確診新型肺炎的病人今日離世。該名離世男病人78歲有長期病患，個案編號為3585，於8月2日入住明愛醫院，其後於8月4日轉送至瑪嘉烈醫院接受進一步治療。 該男病人屬深水埗敬福護理院群組，該群組共有14名相關個案，上述個案為該群組中第四名離世病人。另外，連同上述個案，本港至今累計有107名新型肺炎確診病人離世。

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瑪嘉烈醫院發言人今日公布，一名78歲有長期病患的男病人（#3585），因確診新型肺炎，於8月2日入住明愛醫院，其後於8月4日轉送至瑪嘉烈醫院接受進一步治療。病人治療期間病情持續惡化，延至今日下午4時26分離世。

該院指對病人離世感到難過，會為家屬提供適切協助。連同上述個案，至今共有106名新型肺炎確診病人於公立醫院離世，連同一宗入院前已死亡的確診患者，本港累計有107宗離世個案。

翻查資料，今日離世的#3585屬深水埗敬福護理院，於8月1日發病，8月3日報告確診。該群組中早前已有三宗個案離世，連同今日不治個案該群組則累計有四人死亡。

11月5日不治的78歲男病人為深水埗敬福護理院院友。（資料圖片／余俊亮攝）

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