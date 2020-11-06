姚思榮：旅遊屬「特困行業」冀政府延保就業　每間旅社再資助8萬

本港旅遊業停擺復業無期，有旅行社相繼倒閉，政府未能推出第三輪保就業計劃。旅遊界立法會議員姚思榮今（6日）早在港台節目表示，旅遊業是「特困行業」，希望政府因應此行業困境，延長保就業計劃半年，為每間旅行社提供8萬元津貼，以及發放每名僱員補貼，否則擔心業界再出現倒閉及裁員潮。

旅遊界立法會議員姚思榮形容，旅遊業是「特困行業」，由一月至今的入境及出境收入近乎零，直至最近才重推本地遊計劃。他希望政府因應此行業困境，延長保就業計劃半年，為每間旅行社提供8萬元津貼，以及每名僱員9000元補貼額。他稱已去信行政長官林鄭月娥表達困難，期望政府不要一刀切停止所有津貼，否則擔心業界會再出現倒閉及裁員潮。他續說，現階段最重要是重新開關，希望能盡快落實，為業界紓困。

而旅發局開設的賞你遊香港計劃，供市民免費換領的1萬個本地遊名額已滿，不再接受報名。姚思榮認為，港人現在無法外遊，有此效果是預期之內，預料計劃能刺激零售業及飲食業消費，亦能為業界搜索本地旅遊路線帶來啟發。他推算，每間旅行社最多只能開設八團，形容是「無乜肉食」，但起碼導遊及司機能開工。

他指出，政府資助的綠色生活本地遊覆蓋面較廣，至今已有約260間旅行社登記了超過1000個行程。他預料計劃最終有最多500間旅行社受惠，屆時希望政府再追加津貼額。