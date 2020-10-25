新冠肺炎｜旅議會：已有79間旅行社、200團登記舉辦本地遊旅行團

本地遊旅行團從上周五（23日）放寬至30人，不少旅行社陸續登記。旅遊業議會主席黃進達在TVB節目《講清講楚》上表示，已經有79間旅行社、近200個旅行團行程登記，目前未有參與者出現發燒等病徵。 另外部分本地團團費低至幾十元，黃進達指業界期望透過舉辦綠色本地遊，以獲得政府每位團友200元的津貼，不會持續，他呼籲市場勿壓力價錢搶客，令市場遭到破壞。長期則希望本地遊旅行團可以放寬到50人。

旅議會主席黃進達。（《講清講楚》截圖）

政府資助業界進行檢測 最快本周展開

黃進達指旅議會收到79間旅行社、近200個旅行團登記行程，符合預期，目前反應正面，無違規狀況，參加的旅客也沒有發燒等病徵。登記的旅行團領隊也都按照政府要求做好檢測。他相信，登記的團數會越來越多。團數增加，感染風險亦會增加，黃進達說政府資助業界做的一次過新冠病毒檢測，最快這個星期展開。

對於當局要求旅行社保留團員聯絡資料，一旦有人確診，方便追蹤，黃進達說業界未有指標資料要儲存多久，但相信會以月計。至於是否要求旅行社暫停共用導遊或領隊，以免增加傳播風險，黃進達則認為不需要。

數十元團費屬於招徠 不會持續

另外，目前本地遊團費差別較大，從幾十元到上千元不等。黃指出，大部分旅行社都獲政府「綠色生活本地遊」資助，每名團員二百元，每間上限一千人，認為數十元的團費只是招徠，不會長久，呼籲業界無壓低團費搶客，破壞市場。

黃指，本地遊只能令旅行社支撐多一段時間，要看看第二輪「保就業」計劃下月結束後情況，以及能否跟內地和海外一些地方通關，指「那才是真正商機」，其後才能確定會否出現結業潮。他呼籲政府其後可以將本地遊團員數目增加到50人。另外，至於若真的有旅行團中出現團員感染，目前業界並無機制處理，他說會按照當局要求做好消毒等，如同酒店業處理方式一樣。

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