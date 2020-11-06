元朗太陽島英文幼稚園爆發上呼吸道感染　專家籲市民防疫勿鬆懈

近兩周本港共錄得14宗院舍或學校爆發上呼吸道感染個案，涉及122人。衞生防護中心今日（6日）公布，太陽島英文幼稚園元朗分校，亦錄得上呼吸道感染爆發，涉及34名學童，全部人情況穩定無需入院。 香港大學感染及傳染病中心總監何栢良表示，從市民向私家醫生求診的數據，每千宗有17.2宗出現上呼吸道病徵，較三個星期前的9.7宗增加近一倍。他估計或因市民、學童等外出活動時，防疫意識鬆懈所致，呼籲市民提高警覺。

繼過去兩周錄14宗院舍或學校爆發上呼吸道感染個案，衞生防護中心最新公布，再增一間學校爆發上呼吸道感染，涉及位於元朗朗日路8號，「形點II」3樓L3號舖的太陽島英文幼稚園元朗分校，共17名男童和17名女童受影響，年齡介乎3至5歲。

當局指，患者自11月2日起先後出現咳嗽、流鼻水和喉嚨痛病徵。其中20人已求醫，當中1人到普通科門診求醫，19人向私家醫生求診，眾人無需入院，所有病人現時情況穩定。衞生防護中心人員已視察該學校，並提供有關預防呼吸道感染的建議。該校正接受醫學監察。

何栢良認為上呼吸道感染個案增加有一定危險性，提醒市民要提高警覺。（資料圖片／黃寶瑩攝）

港大感染及傳染病中心總監何栢良接受電台訪問時，引述衞生防護中心最新一期《流感速遞》的數據指，上周每一千宗向私家醫生求醫的病人當中，有17.2宗出現上呼吸道感染病徵，較三個星期前錄得9.7宗增加近一倍。

何栢良指出，在新型肺炎疫情下，院舍防疫措施仍嚴謹，料未必是在學校或院舍內傳播。何估計有可能是市民或學童出外活動、特別在假期時，因防疫意識有鬆懈，有脫下口罩的社交活動，增加病毒傳播風險。他認為數據上升，反映上呼吸道疾病的危險性，提醒市民要提高警覺。

衞生防護中心（資料圖片）

據《流感速遞》列出，由定點私家醫生診所呈報的流感樣病例平均是每千宗有17.2宗，高於前一周的13.1宗，至於實驗室測監測的樣本當中，收集的1,580個呼吸道樣本當中，僅1個樣本對乙型流感病毒呈陽性，陽性比率約0.06%，與前一周錄得的0.18%相若，亦遠低於9.21%的基線水平。

上周無人因被診斷為流感而需入院，當局於上周錄得1宗於小學的流感爆發報告，涉及共3人。而前一周，則無院舍或學校的流感爆發呈報。