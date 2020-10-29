慈恩學校爆上呼吸道感染　20人染病　10學童入院治療

衞生署衞生防護中心今日（29日）公布，慈恩學校爆發上呼吸道感染個案，至少有20人染病，分別為18名學童及兩名職員。他們上周六（24日）起先後出現病徵，其中10名學童需入院治療，5名學童證實對鼻病毒／腸病毒呈陽性反應。
慈恩學校本月24日發出通告，指有多名宿生感染上呼吸道疾病。（慈恩學校網頁截圖）
慈恩學校本月24日發出通告，指有多名宿生感染上呼吸道疾病，校方已設立學校觀察室，嚴格觀察疑似發病學生，個別消毒食具和日用品；安排男、女宿生與走讀生分開上課，小息分開活動；提升校方防控措施，加強消毒；並與家長合作留意子女有否病徵。
18學童染病 5人對鼻病毒／腸病毒呈陽性反應
衞生防護中心表示，14男4女學童（8至19歲）及兩名職員染病，他們自本月24日起先後出現發燒、咳嗽、流鼻水和喉嚨痛病徵，所有人已經求醫，其中10名學童需入院接受治療，5名學童的呼吸道樣本經化驗後，證實對鼻病毒／腸病毒呈陽性反應。全部病人情況穩定。衞生防護中心人員已視察該學校，並提供有關預防呼吸道感染的建議。該校正接受醫學監察。
衞生署提醒，市民應注意良好個人和環境衞生，以防感染流感及其他呼吸道疾病，市民尤其是小童、長者及長期病患者，若發現有呼吸道感染病徵，應立即佩戴口罩，盡早求醫，市民須注意：
接種季節性流感疫苗，保障個人健康；
病人佩戴外科口罩可以預防傳播呼吸道病毒，因此出現病徵（即使症狀輕微）的人士佩戴外科口罩十分重要；
在乘搭交通工具或在人多擠迫的地方逗留時應佩戴外科口罩。正確佩戴口罩十分重要，包括在佩戴口罩前及脫下口罩後保持手部衞生；
避免觸摸眼睛、口和鼻；
雙手一旦染污，應使用梘液和清水以正確方法洗手；
當雙手沒有明顯污垢時，用含70%至80%的酒精搓手液潔淨雙手；
打噴嚏或咳嗽時應用紙巾掩着口鼻，把用過的紙巾棄置於有蓋垃圾箱內，其後應徹底洗手；
保持室內空氣流通；
當出現呼吸道感染病徵，應戴上外科口罩，不應上班或上學，避免前往人多擠逼的地方，及盡早向醫生求診；及
保持均衡飲食、恆常運動及充足休息，不要吸煙和避免過大的生活壓力