慈恩學校爆上呼吸道感染　20人染病　10學童入院治療

衞生署衞生防護中心今日（29日）公布，慈恩學校爆發上呼吸道感染個案，至少有20人染病，分別為18名學童及兩名職員。他們上周六（24日）起先後出現病徵，其中10名學童需入院治療，5名學童證實對鼻病毒／腸病毒呈陽性反應。

慈恩學校本月24日發出通告，指有多名宿生感染上呼吸道疾病。（慈恩學校網頁截圖）

慈恩學校本月24日發出通告，指有多名宿生感染上呼吸道疾病，校方已設立學校觀察室，嚴格觀察疑似發病學生，個別消毒食具和日用品；安排男、女宿生與走讀生分開上課，小息分開活動；提升校方防控措施，加強消毒；並與家長合作留意子女有否病徵。

18學童染病 5人對鼻病毒／腸病毒呈陽性反應

衞生防護中心表示，14男4女學童（8至19歲）及兩名職員染病，他們自本月24日起先後出現發燒、咳嗽、流鼻水和喉嚨痛病徵，所有人已經求醫，其中10名學童需入院接受治療，5名學童的呼吸道樣本經化驗後，證實對鼻病毒／腸病毒呈陽性反應。全部病人情況穩定。衞生防護中心人員已視察該學校，並提供有關預防呼吸道感染的建議。該校正接受醫學監察。

衞生署提醒，市民應注意良好個人和環境衞生，以防感染流感及其他呼吸道疾病，市民尤其是小童、長者及長期病患者，若發現有呼吸道感染病徵，應立即佩戴口罩，盡早求醫，市民須注意：