啟思馬灣分校爆上呼吸道感染　21學童染病情況穩定

撰文：孔繁栩
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啟思幼稚園暨幼兒中心馬灣分校爆發上呼吸道感染，21名2至5歲學童本周一（2日）起出現病徵，當中12人已求醫，毋需入院，現時情況穩定。
啟思幼稚園暨幼兒中心馬灣分校爆發上呼吸道感染，21學童染病。（啟思網頁截圖）
當中12人已求醫毋需入院
衞生署衞生防護中心今日（4日）表示，正調查啟思馬灣分校的上呼吸道感染爆發個案，該校有14男7女學童（2至5歲）於周一起先後出現咳嗽和流鼻水病徵，其中12人已經求醫，毋需入院，所有病人現時情況穩定。
衞生防護中心人員已視察該學校，並提供有關預防呼吸道感染的建議。該校正接受醫學監察。中心呼籲市民及院舍員工提高警覺，時刻保持個人和環境衞生，以防感染流感及其他呼吸道疾病，市民尤其是小童、長者及長期病患者，若發現有呼吸道感染病徵，應立即佩戴口罩，盡早求醫。
衞生防護中心提出以下建議：
接種季節性流感疫苗，保障個人健康；
病人佩戴外科口罩可以預防傳播呼吸道病毒，因此出現病徵（即使症狀輕微）的人士佩戴外科口罩十分重要；
在乘搭交通工具或在人多擠迫的地方逗留時應佩戴外科口罩。正確佩戴口罩十分重要，包括在佩戴口罩前及脫下口罩後保持手部衞生；
避免觸摸眼睛、口和鼻；
雙手一旦染污，應使用梘液和清水以正確方法洗手；
當雙手沒有明顯污垢時，用含70%至80%的酒精搓手液潔淨雙手；
打噴嚏或咳嗽時應用紙巾掩着口鼻，把用過的紙巾棄置於有蓋垃圾箱內，其後應徹底洗手；
保持室內空氣流通；
當出現呼吸道感染病徵，應戴上外科口罩，不應上班或上學，避免前往人多擠逼的地方，及盡早向醫生求診；
保持均衡飲食、恆常運動及充足休息，不要吸煙和避免過大的生活壓力