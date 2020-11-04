啟思馬灣分校爆上呼吸道感染　21學童染病情況穩定

啟思幼稚園暨幼兒中心馬灣分校爆發上呼吸道感染，21名2至5歲學童本周一（2日）起出現病徵，當中12人已求醫，毋需入院，現時情況穩定。

啟思幼稚園暨幼兒中心馬灣分校爆發上呼吸道感染，21學童染病。（啟思網頁截圖）

當中12人已求醫毋需入院

衞生署衞生防護中心今日（4日）表示，正調查啟思馬灣分校的上呼吸道感染爆發個案，該校有14男7女學童（2至5歲）於周一起先後出現咳嗽和流鼻水病徵，其中12人已經求醫，毋需入院，所有病人現時情況穩定。

衞生防護中心人員已視察該學校，並提供有關預防呼吸道感染的建議。該校正接受醫學監察。中心呼籲市民及院舍員工提高警覺，時刻保持個人和環境衞生，以防感染流感及其他呼吸道疾病，市民尤其是小童、長者及長期病患者，若發現有呼吸道感染病徵，應立即佩戴口罩，盡早求醫。

衞生防護中心提出以下建議：