傳香港興業主席查懋聲胰臟癌復發病危　公司回覆：不予置評

香港興業主席查懋聲，傳出病危。查懋聲1943年出生，現年77歲，是查濟民之子，曾任全國政協委員，曾入股亞視擔任主席，之後捲入股權糾紛。他曾患胰臟癌，近月傳復發，數月前曾到美國治病。

記者曾向香港興業國際的兩名公關查詢，一人表示任何查詢會在星期一統一回覆，另一人則指對查生的任何身體狀況不作回應。

《香港01》曾向香港興業國際集團非執行董事夏佳理、獨立非執行董事張永霖及范鴻齡查詢，三人均表示無收到相關消息。就查懋聲是否進了醫院，范鴻齡指不予置評。立法會議員石禮謙表示，上月曾與查開視像會議，沒聽過他身體狀況有異樣。