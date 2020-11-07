傳香港興業主席查懋聲胰臟癌復發病危　公司回覆：不予置評

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香港興業主席查懋聲，傳出病危。查懋聲1943年出生，現年77歲，是查濟民之子，曾任全國政協委員，曾入股亞視擔任主席，之後捲入股權糾紛。他曾患胰臟癌，近月傳復發，數月前曾到美國治病。
記者曾向香港興業國際的兩名公關查詢，一人表示任何查詢會在星期一統一回覆，另一人則指對查生的任何身體狀況不作回應。
《香港01》曾向香港興業國際集團非執行董事夏佳理、獨立非執行董事張永霖及范鴻齡查詢，三人均表示無收到相關消息。就查懋聲是否進了醫院，范鴻齡指不予置評。立法會議員石禮謙表示，上月曾與查開視像會議，沒聽過他身體狀況有異樣。
記者曾向香港興業國際的兩名公關查詢，一人表示任何查詢會在星期一統一回覆，另一人則指對查生的任何身體狀況不作回應。
查懋聲1999曾患胰臟癌，當年他遠赴美國史丹福醫院接受治療，並切去4.5公分大的腫瘤。至2006年，他出席「名人面對面」活動時分享抗癌經驗，稱「我今天仍然生存是上天的禮物。」至近年查的胰臟癌復發,，數個月前曾赴美國接受治療。
《香港01》記者到查懋聲位於山頂的住所，現場重門深鎖。
圖為香港興業主席查懋聲，1995年出席業績記者會。（Getty Images）
▼查懋聲2017年出席海洋公園活動▼
▼愉景灣▼
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