消息：「愉景灣之父」查懋聲癌症復發逝世　享年77歲　早年曾中槍

有「愉景灣之父」之稱的香港興業（0480）主席查懋聲，據了解，他在本港時間昨日（7日）早病逝，享年77歲。查懋聲1943年出生，是企業家查濟民長子，曾任全國政協委員。 1979年查懋聲在興業總部腹部中兩槍，獲救後保命。2007年入股亞視，曾擔任主席，之後捲入股權糾紛。他多年前曾患胰臟癌，消息指他最近復發。

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傳香港興業主席查懋聲胰臟癌復發病危 公司回覆：不予置評

查懋聲病危及逝世的消息昨日相繼傳出，當時香港興業的公關表示不予置評。記者曾到查懋聲位於山頂的大宅，現場重門深鎖，但並未有異樣。

綜合消息指出，查懋聲昨日早上離世；據悉，興業昨晚已向董事會發了通告通知董事會，查懋聲昨日離世。香港興業今日再接受查詢時稱，留待明天回應。

圖為香港興業主席查懋聲，1995年出席業績記者會。（Getty Images）

愛國商人查濟民長子

香港興業主席查懋聲，為已故愛國商人查濟民（1914-2007）的長子，港交所主席查史美倫，是查懋聲弟查懋成的妻子。

查懋聲在1942年在中國重慶市出生，十多歲時曾赴澳洲及美國發展，中途曾應父親要求到尼日利亞管理紡織印染生意，在非洲創立「紡織王國」，及後赴美完成大學學位，並在當地房地產打出一片天，返港回歸家族生意後其中一個代表作，是發展愉景灣。

曾任全國政協

縱橫商界逾半世紀，他曾在本港及海外多間上市公司及私人機構出任要職，在1993至2013年擔任全國政協委員。據興業國際網頁，查懋聲至今年中仍為多間市上市公司管理層，包括興勝創建控股及美亨實業控股的主席兼非執行董事、新世界發展非執董等，他同時是鷹君資產管理之獨立非執行董事。

他曾在1997回歸年至千禧年間出任海洋公園董事局主席，他自2006年起獲委任為「主題樂園公司」獨立非執行董事，至今仍為香港迪士尼樂園服務。

▼查懋聲深水灣大宅現場▼

查懋聲在1994年7月11日獲委任為太平紳士，而2001年底獲城市大學頒授榮譽博士學位時，當時因健康問題辭任了創新技術委員會職務的他，形容「有意義的生活比長壽更為重要」。他強調其成功是源於父親的業務基礎，並感謝母親的關愛。

生於富裕家庭的查懋聲早在15歲離港，先後在澳洲及美國發展，後來在父親要求下到了非洲的尼日利亞，管理家族的紡織印染生意，期間當地曾發生內戰，查懋聲卻成功在當地「捱出一片天」。之後他返回美國俄勒岡州立大學就讀，完成了自然科學學位，並在60年代中期起開始投資美國加州的房地產市場。

▼查懋聲2017年曾出席海洋公園活動▼

發展大嶼山 被譽為「愉景灣之父」

他在36歲返港，回歸家族生意，並利用美國房地產界經驗，將當時人口稀少的大嶼山發展成今日的高檔住宅區愉景灣，有「愉景灣之父」的聲譽。

城大讚詞中提及，查懋聲擴展家族業務時，會著重請教不同領域專業人士及知名學府學者意見，令其家族生意橫跨金融、投資、電子和生物技術，業務遍及英國、法國、加拿大、日本、新加坡、內地及泰國等。

▼愉景灣▼

+ 10 + 10 + 10

1979年被挾持 腹部中兩槍

查懋聲於1979年7月31日曾捲入商業糾紛，遭槍手衝入辦公室開槍射擊，險要喪命，事件轟動全城。當時35歲的查懋聲是香港興業總經理，在中環聯邦大廈26樓總部工作。事發於上午10時30分，42歲伙食判頭劉榮持槍前往上址，直闖經理室，向查懋聲腹部開兩槍，再繼而挾持公司四名女職員入房內。

警方派出11名特種部隊、神槍手到場，槍手准許將查懋聲送往瑪麗醫院救治，但期間繼續與警方對峙，歷時五小時，最終棄械投降，以與市政局民選議員會面。

▼1979年查懋聲中槍報道▼

槍手原來曾變賣樓宇套現20多萬元，承包大嶼山地盤工人伙食，惟之後負責地盤工程的發展商結束業務，改由香港興業接手承建，其伙食合約不獲續約。他雖然多次向香港興業要求談判，但均不獲公司負責人接見，眼見血本無歸，積忿難消，最終爆發槍擊事件。

槍手被裁定非法禁錮人質及無牌藏有槍彈罪，判入獄五年，但蓄意開槍傷人罪則不成立。而查懋聲被子彈射穿腸，要切割一段大腸。

捲入亞視股權糾紛 被蔡衍明斥「吃人夠夠」

但多年來查懋聲曾多次捲入商業糾紛，2007年聲稱以十億港元入股亞洲電視，一度兼任主席。之後引入台灣的股東蔡衍明，但捲入股權糾紛，被蔡衍明用台語斥責「吃人夠夠、欺人太甚」，亦被指將亞視「一物兩賣」，引入內地投資者王征，是亞視衰敗至不獲續牌的序幕。（詳見另稿）

曾患胰腺癌四期 近期復發

查懋聲約20年前、即57歲時被確診患癌。據《文匯報》2006年11月一篇訪問，查懋聲在香港各界文化促進會「名人面對面」活動中分享了其抗癌經歷。

報道指，查懋聲在1999年感不適，出現冒冷汗、胃痛、頭暈、睡眠質量差情況， 經詳細檢查後，被指十二指腸「賁門」部位有腫瘤，急需動手術切除，惟當時肝臟移植專家范上達因工作過忙為由，未能安排為他開刀，查懋聲於是赴美求醫，怎料發現患上的是更難根治的胰臟癌。

他在接受手術切除4.5公分大的腫瘤後，醫生稱他是第四期癌症，預計只餘三個月性命。他在親友支持下沒有放棄，混合中西療法及練氣功，多活二十年。消息指，查懋聲近期胰腺癌復發。

梁志堅：查懋聲是香港中流砥柱

地產建設商會主席梁志堅昨說然，他們近兩、三年無見面；兩人認識多年，九年前他們曾於新世界發展董事會共事過，也於早年一同參與發展愉景灣住宅項目。梁形容查是好開明的人，「佢係做嘢嘅人」，「有份幫香港做事，亦有出任公職，是香港的中流砥柱。」