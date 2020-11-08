美國大選2020｜拜登當選　學者料維持圍堵中國政策　難料擦槍走火

多間美國傳媒推算拜登勝出大選，拜登發表全國演說，宣布當選美國總統。 香港科技大學經濟學系前系主任及榮休教授雷鼎鳴今（8日）於商台《政好星期天》表示，拜登多番強調以團結美國為首任，雷認為可免美國找尋外敵化解內亂，對全世界均有好處，包括中國，但他認為，按目前局勢而論，團結前路困難。 香港浸會大學新聞系高級講師張少威則認為，拜登上場後將會繼續維持圍堵中國政策，雖然未必如特朗普般激進加關稅，但中美軍事上仍有機會擦槍走火，認為仍需時刻留意局勢。

雷鼎鳴認為，拜登領導美國走向團結，將優於特朗普，「但前路困難」。(資料圖片)

對於特朗普擬提出訴訟，雷認為，即使特朗普選擇打官司，卻未能翻盤，但他指，在客觀作用上，將埋下分裂種子，令拜登出現管治困難，「特朗普有佢嘅政治計算。」

多間美國傳媒推算拜登勝出大選，他發表全國講話，宣布當選美國總統。(資料圖片)

他續指，拜登早前演說顯示，上台後將會以團結美國為首任，雷認為對全世界均有好處，他解釋指，美國倘分裂持續，需要找尋外敵化解內亂，「所以美國亂的話，對中國不妙。」不過，雷直言，按目前局勢，要團結美國不易，因目前疫情失控，且特朗普此前不斷發表針對疫情反科學言論，部分美國人追隨相關思想，但他認為，總體而言，拜登領導美國團結將優於特朗普，「但前路困難。」



雷又謂，對拜登任職美國總統存有戒心，認為其能力及精力俱不夠，但他認為，拜登知人善任，亦相信其立場對中國有利。



浸大新聞系高級講師張少威則指，拜登即將入主白宮，對全世果好處多，相信拜登亦可獲其他國家支持。至於中美競爭形勢方面，他認為拜登將維持圍堵中國政策，「不大變化」，雖然未必如特朗普般激進加關稅，但軍事上仍有機會擦槍走火，「分分鐘有意外」，認為仍需時刻留意相關局勢。