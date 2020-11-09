刑期覆核．判辭解讀｜青年踢警判感化屬過輕　或令人仿效罪責更重

18歲青年於去年11月11日的「大三罷」中，腳踢一名警長。他承認襲警罪，並被判感化令1年。律政司提出刑期覆核，上訴庭上月聽取陳辭後，即時改判監禁30天。上訴庭今（9日)頒下判辭解釋理據，並指被告在當時的情況下襲警，或會令他人效法，引致更大規模的暴力衝突。被告的罪責較一般襲警罪的高，而原審裁判官判處感化令，是明顯過輕，必須糾正。

被告龔逸勤，早前在裁判法院承認於去年11月11日，在將軍澳唐德街近唐俊街襲擊一名警長。

被告家中出現巨變

判辭透露，被告家中近年發生巨變：母親腦部出現腫瘤，父親生意失敗，最終因病離世。被告有一名患有自閉症和輕度弱智的弟弟。被告受家庭變化影響，未能於去年的中學文憑試後入讀心儀的大學。他之後任職文員，直至同年12月才辭職，專心準備今年重考。

指被告行為明顯想阻礙執法

上訴庭法官在判辭中指，案發當天是「大三罷」，被告應有心理準備，外面的情況會較亂。當有身穿全副防護裝備的警員向他迎面跑來，並朝著與他相反的方向追向示威者，被告一定知道警員是在執法。在上述情況之下，被告用腳踢警長，目的必然就是要阻礙對方執法。

反修例示威活動案涉及刑期覆核的部份案件。(詳看下圖)

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引人效法或造成更大衝突

判辭續指，警長被踢中小腿而沒有受傷，其中一個原因是穿了護脛。惟上訴庭法官指，警長沒有因為在快跑中被踢而摔倒，否則可能傷得很重，並強調，被告在當時的情況下襲擊警員，很可能會引起其他人效法，造成更大規模的暴力衝突。

罪責應比一般襲警案更高

上訴庭法官指，被告干犯的罪行嚴重，罪責比一般襲警案高，即使考慮到其個人處境、家庭狀況等，即時監禁仍是唯一可取的刑罰。上訴庭法官認為，原審裁判官過於著重前述幾項因素，偏離襲警案的一般判刑選項，判處12個月的感化，是原則犯錯和明顯過輕，必須糾正。上訴庭以判監8個星期為量刑基準，因被告認罪和本案是一宗刑期覆核，而作出減刑，最終判囚30天。

案件編號：CAAR8/2020