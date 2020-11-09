郭偉強涉拖行陳志全案　律政司求撤控獲准　稱已考慮用武的合法性

工聯會議員郭偉強早前在立法會內務委員會中，涉突然拖行人民力量陳志全。陳志全就事件向郭偉強提出私人檢控，惟律政司代表今（9日）稱，律政司已介入案件，並指審視證據後認為沒合理機會定罪，又稱已考慮該情況下使用武力的合法性及合理性，要求不提證供起訴，裁判官批准申請。陳志全今並未有到法庭。

控罪指，郭偉強於本年5月8日在立法會1號會議廳襲擊陳志全，而郭在上次聆訊時已表示不認罪。

陳志全上周就當日的事件被捕，並遭控以藐視罪，及干預、騷擾、抗拒或妨礙正在執行職責的立法會人員罪，案件上周五已提堂，並將於明年2月11日再訊。

郭偉強涉拖行陳志全經過。(詳看下圖)

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律政司稱取得陳未管有的證據

律政司代表在庭上讀出相關理由，內容提到警方獨立調查小組作進一步調查後，取得陳未管有的證據，包括多名立法會議員及保安員的證人陳述書、錄像證據、警方分析。

有考慮該情況下用武力的合法性

律政司考慮所有證據及控罪元素，包括在該情況下使用武力的合理性與合法性，認為證據不支持罪行元素，而陳在警方未完成調查前已提出私人檢控。律政司指，要按事件始末及整體情況考慮陳的指稱，認為按現時證據沒合理機會定罪，甚至表面證據不成立，律政司已在11月6日介入案件，今向法庭申請不提證供起訴。裁判官隨時批准申請。

郭偉強強調無犯罪意圖。（李慧娜攝）

郭強調無犯罪意圖

陳志全今日未有到庭，郭偉強在聆訊後表示，自己沒犯罪意圖，望事件告一段落，議會及社會也可恢復安寧，議會亦可多專注在民生議題，又籲反對派停止「政治爛show」，直言說「天地要有正氣」。

對於會否向陳道歉，郭未正面回應，並稱更多市民希望「叫人衝自己鬆」及荼毒下一代的人道歉。

案件編號：ESS 12249/2020