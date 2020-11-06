律政司決定不提證供起訴郭偉强　陳志全：與律師團隊商量下一步

5月8日立法會特別內務委員會會議期間，人民力量立法會議員陳志全被工聯會郭偉强拉跌，陳志全其後決定私人檢控郭偉强普通襲擊。上月律政司向陳志全去信指考慮介入案件，要陳志全提供證據讓他們考慮。 陳志全今日（6日）於社交網站撰文，指收到律政司來信，決定介入陳的私人檢控案件，而律政司並無提供不起訴郭偉强的理由。陳志全稱，他會與律師團隊商量下一步行動。

信件顯示，律政司根據第227章《裁判官條例》14條(3)，介入陳的私人檢控案件，並決定以不提證供起訴（offer no evidence）處理。

陳志全月前收到律政司來信，律政司曾表示根據《基本法》63條和《裁判官條例》14條，考慮介入這宗私人檢控，要陳志全在10月19日之前提供相關資料，如未能提供，律政司將會以現有證據以作考慮。

5月8日立法會特別內務委員會會議期間，人民力量立法會議員陳志全被工聯會郭偉强拉跌，陳志全其後決定私人檢控郭偉强普通襲擊，陳志全於社交網站撰文，指收到律政司來信，決定介入陳的私人檢控案件，而律政司並無提供不起訴郭偉强的理由。（資料圖片／羅君豪攝）

涂謹申：受害人提出檢控 律政司做法拖垮制度

民主黨涂謹申回應指，律政司今次決定應該譴責，特別今次是由受害者陳志全個人提出檢控，他相信案件本身有合理上訴機會，批評「律政司做法太過份」，令人質疑是為了保障建制派議員涉嫌違法的行為。

他又表示，今次事件的受害者不只是陳志全，而是所有香港人，包括在港經商人士。涂謹申呼籲，建制派應去信律政司要求不要介入案件，否則只會等於拖垮整個私人檢控制度。

涂謹申斥「律政司做法太過份」，令人質疑是為了保障建制派議員涉嫌違法的行為。（彭焯煒攝）

郭偉强相信律政司是審慎決定 評論言之尚早

郭偉强回覆《香港01》查詢時表示，律政司事隔多時才決定介入，相信是一個審慎的決定，但現時仍要待下周一上庭由法官作最後決定，目前作評論是言之尚早。