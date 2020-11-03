郭偉强拉跌陳志全　何君堯：我可向上帝發誓　無建制派議員做錯事

立法會議員何君堯在2017年一場集會中，在屏山鄉事委員會主席曾樹和高呼提出港獨者應「殺」，何緊接高呼「無赦」。何君堯因此事正被英國律師管理局紀律審裁處調查，或失去英國執業律師資格。 何君堯在電視節目中辯稱，他說的「無赦」是「不能赦免」（Without Pardon），而非「「毫不留情」（Without Mercy）地殺人，又指其他人在現場的言論（指曾樹和講「殺」）他控制不到。 至於今年5月8日的立法會內務委員會特別會議出現混亂，民主派陳志全被工聯會郭偉强拉跌、拖行。何君堯在節目中稱：「我可以向上帝發誓，沒有建制派議員做錯事。」

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何君堯在無綫電視節目《清心直說》中，再被問及2017年「殺無赦」言論。對上一次接受該節目訪問時，何君堯說言論是「一時之氣」，今次就為事件再次解畫。

殺無赦論再辯護 稱是「不能赦免」非「毫不留情」

何君堯說，當時不是他自己喊「殺」，而是「嘗試為台上言論降溫」。他又稱，自己說出來的「無赦」是指「不能赦免」（Without Pardon），而非「「毫不留情」（Without Mercy）地殺人，又稱自己控制不到其他人在現場的言論（指曾樹和講「殺」）。

何君堯說，對於自己的言論被誤解「實屬不幸」，強調言論是針對大學校園裡「令人髮指」的情況。

無論英國如何裁決 「無損香港執業資格」

英國律師管理局紀律審裁處正調查事件，何君堯有機會失去英國執業律師資格。他稱在乎失去英國執業資格。何君堯又稱遺憾英國失去長久以來的法律聲譽，並指覺得尷尬是人面對這些批評的自然反應。

何君堯又說不管英國如何裁決，都不影響在香港的執業資格，又表示不會太介懷，因為與「我們的專業無關」，完全是政治操作。何又稱自言頂天立地，捍衛香港安寧和法紀，同時指香港律師會沒有採取紀律行動，近兩年半沒有任何對他的起訴。

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否認內會做出拳擊動作 稱像「麻鷹捉雞仔」

今年5月8日，立法會內務委員會特別會議發生混亂，陳志全被郭偉强拉跌、拖行，何君堯亦在現場做出拳擊動作。何在節目中說自己不是做出拳擊動作，而是做「母雞保護小雞」的動作，就像「麻鷹捉雞仔」。

對於陳志全被拉跌，而郭沒有被捕，只有民主派被捕，何君堯認為是正確，指有人要破壞立法會秩序，其他人也有責任要維持秩序。他不認為把陳志全在地上拖行能與打鬥相提並論，並稱：「可以向上帝發誓，沒有建制派議員做錯事。」

區議會落敗 何君堯認為有作弊

去年的區議會選舉，何君堯落敗，他在節目中坦言：「大部份香港人都不喜歡我，但我勇敢站出來說話。」何說如果選民不喜歡他，並不是賴着坐位不走，「自然淘汰很正常」。

何君堯同時稱該屆區議會選舉是不正常，他認為是有作弊，自己在選區面對許多脅迫。

何君堯被問到最近的司法爭議，他指法庭裁決案件方面一向有獨立性，毋庸爭議，同時強調沒有三權分立，不能「將司法捧到高高在上」，指行政、立法、司法從來都是政府的一部份。

稱不介意林鄭連任 如可投票會選拜登

特首林鄭月娥民望低下，何君堯指沒有一位特首是做得容易，並說不介意林鄭連任，現在民望低不等於未來不會改變。何君堯相信林鄭已盡力做好，又指她一直嘗試捍衛法治，和百份百支持警務處處長。

美國大選正在舉行，何君堯稱沒有深思誰人當選會對香港有利，指應選出賢德及真心為國為民的人。何認為特朗普不合格，過去4年有負眾望，國際評價亦欠佳，如可投票他亦希望給予拜登機會，「給全球一個希望」。